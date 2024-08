Znana kazen za urugvajske nogometaše zaradi pretepa s kolumbijskimi navijači

Južnoameriška nogometna zveza CONMEBOL je izrekla kazni nogometašem, ki so na letošnjem polfinalu Copa Americe po koncu tekme s pestmi obračunali s kolumbijskimi navijači. Največjo kazen je prejel nogometaš Liverpoola Darwin Nunez, ki ne bo smel igrati na naslednjih petih tekmah svoje reprezentance. Poleg njega so prepovedi igranja prejeli tudi njegovi soigralci Mathias Olivera, Ronald Araujo, Jose María Gimenez in Rodrigo Bentancur. Ostali so prejeli le denarno kazen.

OGLAS

Po zaključku napete polfinalne tekme med Urugvajem in Kolumbijo na Copa Americi, ki je potekala v Charlottu v ZDA, je južnoameriška nogometna zveza CONMEBOL izrekla stroge kazni več urugvajskim nogometašem zaradi dogodkov, ki so sledili po koncu srečanja. Kolumbija je z zmago 1:0 napredovala v veliki finale, a so dogajanje na stadionu zasenčili spopadi med igralci in navijači.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V središču incidenta se je znašel urugvajski napadalec Darwin Nunez, ki je skupaj z nekaj soigralci zapustil igrišče in se povzpel na tribune, da bi zaščitil svoje družinske člane pred kolumbijskimi navijači. Zaradi tega je CONMEBOL Nunezu izrekla kazen petih tekem prepovedi igranja. To pomeni, da bo moral izpustiti ključne tekme proti Paragvaju, Venezueli, Peruju, Ekvadorju in Kolumbiji, vrnil pa se bo lahko šele novembra, ko se bo Urugvaj pomeril z Brazilijo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poleg Nuneza so kazni dobile tudi druge urugvajske reprezentante. Mathias Olivera, Ronald Araujo in Jose Maria Gimenez so prejeli kazen treh tekem prepovedi, kar pomeni, da jih ne bomo videli na tekmah proti Paragvaju, Venezueli in Peruju. Po prestani kazni bodo lahko ponovno zaigrali v oktobru, na tekmi proti Ekvadorju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Rodrigo Bentancur bo moral počivati še dlje, saj je bil suspendiran za štiri tekme. Tako kot zgoraj omenjeni bo izpustil obračune proti Paragvaju, Venezueli in Peruju, poleg tega pa ne bo mogel igrati niti proti Ekvadorju. Njegov povratek je predviden za november, ko bo Urugvaj nastopil v enajsti rundi kvalifikacij.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči