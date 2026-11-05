Znana prva protikandidata Infantina

Kandidaturo za predsedniški položaj je napovedal Kozo Tashima , nekdanji japonski reprezentant in častni predsednik japonske nogometne zveze, ki je soglasno podprla njegovo kandidaturo. Tashima je svojo odločitev sporočil po seji vodstva japonske zveze. "Hvaležen sem, da lahko kandidaturo napovem s polno podporo japonske nogometne zveze. Ne gre za to, kdo bo zmagal in kdo izgubil, temveč za to, da svetu predstavimo poštenost, razumnost in pokončnost, na katerih temelji japonski nogomet. Fifa zdaj potrebuje te vrednote," je dejal 68-letni Japonec, ki je med letoma 2016 in 2024 vodil japonsko nogometno zvezo, od leta 2015 pa bil član izvršnega odbora Fife, ki se je leto pozneje preimenoval v svet Fife.

Za veljavnost kandidature mora kandidat zbrati podporo najmanj petih od 211 nacionalnih nogometnih zvez, poleg tega mora prestati tudi preverjanje primernosti. Rok za vložitev kandidatur se bo iztekel 18. novembra. Japonska zveza je Tashimo že podprla, zato potrebuje še podporo najmanj štirih zvez.

Volitve bodo 18. marca prihodnje leto na kongresu Fife v Rabatu v Maroku. Infantino se bo potegoval za nov mandat, namero kandidirati pa je javno napovedal tudi nekdanji švicarski nogometaš Ramon Vega. 55-letnik je svojo namero prvič javno predstavil oktobra, v sredo pa je na družbenem omrežju X objavil še napoved kandidature in svoj program. S tem je postal drugi javno znani izzivalec zdajšnjega predsednika.