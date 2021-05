Znana trojica nominirancev za nogometaša leta v Sloveniji

Za najboljšega nogometaša sezone kandidirajo Đorđe Ivanović , Timi Max Elšnik (oba Olimpija) in Senijad Ibričić (Domžale). Za najboljšega mladega nogometaša pa kandidirajo Elšnik, Dario Kolobarić (Domžale) in Nardin Mulahusejnović (Koper).

Že pred dnevi pa so objavili nominirance za najboljšo enajsterico Prve lige Telekom Slovenije. Sestavljajo jo vratarji Igor Vekić (Bravo), Matko Obradović(Mura) in Žiga Frelih (Olimpija), branilci David Brekalo (Bravo), Andraž Žinič (Domžale), Damjan Vuklišević (Domžale), Žan Zaletel(Celje), Žiga Kous(Mura), Sven Šoštarič Karič (Domžale), Žan Karničnik (Mura) in Uroš Korun (Olimpija), vezisti Đorđe Ivanović (Olimpija), Timi Max Elšnik (Olimpija), Jan Repas (Maribor), Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale) in Nino Kouter(Mura) ter napadalci Nardin Mulahusejnović(Koper), Mustafa Nukić (Bravo), Jan Mlakar (Maribor), Andres Vombergar (Olimpija), Dario Kolobarić (Domžale) in Arnel Jakupović (Domžale).

Nominiranci za najboljšega trenerja sezone so Dejan Grabić(Bravo), Ante Šimundža (Mura) in Dejan Djuranović (Domžale).