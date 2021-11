Aćimović predstavil adute za zelo pomembni tekmi kvalifikacij

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let novembra nadaljuje kvalifikacije za evropsko prvenstvo do 21 let, ki bo na sporedu v Romuniji in Gruziji leta 2023. Selektor Milenko Aćimović je v torek predstavil seznam reprezentantov, ki bodo proti Albaniji in Češki lovili pomembne kvalifikacijske točke.

Za Slovenijo je zahteven uvodni del kvalifikacij, v katerem so mladi reprezentanti kar trikrat gostovali, edino domačo tekmo pa odigrali proti favorizirani Angliji. Na računu imajo trenutno štiri točke, izkupiček pa bi bil lahko višji, če bi dobro igro na Češkem in v Albaniji kronali z boljšo realizacijo. "Na omenjenih gostovanjih smo odigrali zelo korektno, pokazali, da lahko igramo, ampak od umetniškega vtisa se ne da živeti. Na koncu štejejo samo točke, igra se hitro pozabi. Morali bomo začeti zbirati točke, kar pomeni, da bomo morali biti bolj konkretni v zaključku napadalnih akcij," je jasen Milenko Aćimović. Pred slovenskimi mladimi nogometaši sta sedaj povratna obračuna, ki sta zelo pomembna z vidika bojev za najvišja mesta v skupini. Slovenija bo najprej 12. novembra ob 18. uri v Kopru gostila Albanijo, 16. novembra pa jo ob isti uri in na istem prizorišču čaka še dvoboj s Češko. "Prihajata dve zelo pomembni tekmi proti reprezentancam, ki smo jih že spoznali. Točno vemo, s kom imamo opravka. Naše misli so trenutno usmerjene k prvi tekmi z Albanijo, ki je osvojila že 9 točk. Zelo pomembno je, da igramo na domačem terenu, kar bi moralo predstavljati določeno prednost za nas. Potrebujemo točke in verjamem, da se tega zavedajo tudi fantje," je pomen prihajajočih tekem za NZS poudaril Aćimović. Slovenski selektor ima tudi tokrat skrbi z zdravstvenim stanjem nekaterih nogometašev, vendar verjame, da bo vsak, ki bo oblekel dres z reprezentančnim grbom dal vse od sebe in skušal izkoristiti ponujeno priložnost. Seznam vabljenih igralcev:

Vratarji: Martin Turk (Parma), Žan Luk Leban (Everton), Klemen Mihelak (Domžale);

Branilci: Žiga Laci (AEK Atene), Dušan Stojinović (Khimki), Gašper Pečnik (Aluminij), Žan Trontelj, Mark Španring (oba Bravo), David Zec (Celje), Vid Koderman (Maribor), Michael Pavlović (Olimpija);

Vezisti: Žan Bešir, Luka Vešner Tičić (oba Koper), Tjaš Begić, Tamar Svetlin (oba Celje), Mark Zabukovnik (Radomlje), Svit Sešlar (Olimpija), Aljaž Casar (Hoffenheim);

Napadalci: David Flakus Bosilj (Hellas Verona), Kai Cipot (Mura), Aljoša Matko (Hammarby), Haris Kadrić (Aluminij), Nino Žugelj (Maribor).