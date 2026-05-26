Messijeva usoda pred mundialom: znane podrobnosti o poškodbi

Ekipa v elitnem severnoameriškem prvenstvu Major League Soccer (MLS) sicer ni navedla, kdaj naj bi se Lionel Messi vrnil na treninge in na zelenico. Ljubitelji nogometa po svetu in v Argentini so doživljali pravo dramo ob vesteh, da je nogometna ikona izstopila v 73. minuti nedeljske tekme v Miamiju proti Philadelphii (6:4).

38-letni zvezdnik se je prijel za zadnji del leve noge in prosil, naj ga zamenjajo, a je bilo videti, da ne šepa in hodi normalno, ko se je sam brez pomoči odpravil proti tunelu in v garderobo. "Z nadaljnjimi zdravniškimi preiskavami, ki smo jih opravili v ponedeljek, smo potrdili prvotno diagnozo, ki kaže na preobremenitev, povezano z utrujenostjo mišic leve zadnje lože," so v izjavi sporočili pri Interju iz Miamija. "Časovnica za njegovo vrnitev k telesni aktivnosti bo odvisna od njegovega kliničnega in funkcionalnega napredka," so še zapisali.