Nogomet

Messijeva usoda pred mundialom: znane podrobnosti o poškodbi

Miami, 26. 05. 2026 08.29 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
Lu.M STA
Lionel Messi

Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ekipa v elitnem severnoameriškem prvenstvu Major League Soccer (MLS) sicer ni navedla, kdaj naj bi se Lionel Messi vrnil na treninge in na zelenico. Ljubitelji nogometa po svetu in v Argentini so doživljali pravo dramo ob vesteh, da je nogometna ikona izstopila v 73. minuti nedeljske tekme v Miamiju proti Philadelphii (6:4).

38-letni zvezdnik se je prijel za zadnji del leve noge in prosil, naj ga zamenjajo, a je bilo videti, da ne šepa in hodi normalno, ko se je sam brez pomoči odpravil proti tunelu in v garderobo. "Z nadaljnjimi zdravniškimi preiskavami, ki smo jih opravili v ponedeljek, smo potrdili prvotno diagnozo, ki kaže na preobremenitev, povezano z utrujenostjo mišic leve zadnje lože," so v izjavi sporočili pri Interju iz Miamija. "Časovnica za njegovo vrnitev k telesni aktivnosti bo odvisna od njegovega kliničnega in funkcionalnega napredka," so še zapisali.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: Profimedia

Argentinski navijači bi si seveda želeli še več informacij o stanju osemkratnega dobitnika zlate žoge, medtem ko se Argentina pripravlja na obrambo krone na svetovnem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Turnir se bo začel 11. junija. Prva tekma Argentine bo pet dni kasneje proti Alžiriji v Kansas Cityju. Sestava argentinske reprezentance bo znana prihodnji teden, južnoameriški velikan pa bo nato odpotoval v ZDA, kjer ga pred začetkom prvenstva čakata prijateljski tekmi proti Hondurasu 6. junija in Islandiji 9. junija.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolf85
26. 05. 2026 09.58
Hvala bogu da bo messi igral,da bodo imeli realovci spet za kej jokat.svetovno se še začelo ni, pa spodaj že jokajo in izlivajo svoje travme.res ti polepša dan,ko vidiš kake nepopravljive posledice jim je dal messi.
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
26. 05. 2026 09.33
Mali prevarant...hitro po par inekcij, malo na doping...infantina in sodnike pac ne sme razocarati..
Odgovori
-1
2 3
HALAcR7
26. 05. 2026 08.38
bodo že zrihtal malo GHaja,malo depo,,,,in bo kot nov ,,od 13 leta je že ja navajen
Odgovori
-3
3 6
cripstoned
26. 05. 2026 09.32
Ali pa sploh ne bo potreboval igrati...penali bodo padali za argentince, rdeci pa za nasprotnike...tako kot v qatarju...z razlogom je mali prevarant odsel v mls..ni 2x za reci da mu bodo se 2ic senkali naslov svetovnega prvaka...3liga prvakov so mu ze..
Odgovori
-2
1 3
