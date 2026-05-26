Messijeva usoda pred mundialom: znane podrobnosti o poškodbi

Ekipa v elitnem severnoameriškem prvenstvu Major League Soccer (MLS) sicer ni navedla, kdaj naj bi se Lionel Messi vrnil na treninge in na zelenico. Ljubitelji nogometa po svetu in v Argentini so doživljali pravo dramo ob vesteh, da je nogometna ikona izstopila v 73. minuti nedeljske tekme v Miamiju proti Philadelphii (6:4).
38-letni zvezdnik se je prijel za zadnji del leve noge in prosil, naj ga zamenjajo, a je bilo videti, da ne šepa in hodi normalno, ko se je sam brez pomoči odpravil proti tunelu in v garderobo. "Z nadaljnjimi zdravniškimi preiskavami, ki smo jih opravili v ponedeljek, smo potrdili prvotno diagnozo, ki kaže na preobremenitev, povezano z utrujenostjo mišic leve zadnje lože," so v izjavi sporočili pri Interju iz Miamija. "Časovnica za njegovo vrnitev k telesni aktivnosti bo odvisna od njegovega kliničnega in funkcionalnega napredka," so še zapisali.
Argentinski navijači bi si seveda želeli še več informacij o stanju osemkratnega dobitnika zlate žoge, medtem ko se Argentina pripravlja na obrambo krone na svetovnem prvenstvu, ki ga skupaj gostijo Združene države Amerike, Kanada in Mehika. Turnir se bo začel 11. junija. Prva tekma Argentine bo pet dni kasneje proti Alžiriji v Kansas Cityju. Sestava argentinske reprezentance bo znana prihodnji teden, južnoameriški velikan pa bo nato odpotoval v ZDA, kjer ga pred začetkom prvenstva čakata prijateljski tekmi proti Hondurasu 6. junija in Islandiji 9. junija.
