Gianni Infantino FOTO: Profimedia

Tako izhaja iz dokumentov, ki sta jih pridobila časnika The Guardian in New York Post. Načrt, ki je predvideval tudi vstop zasebnih vlagateljev, je Infantino opustil avgusta po nasprotovanju treh celinskih federacij. Podrobnosti načrta, ki so ga prvič razkrili konec julija, kažejo, da bi zdaj opuščena družba FFE prevzela komercialne pravice za vsa tekmovanja Fife in jih izkoriščala v naslednjih 96 letih. Pogodba naj bi temeljila na zaporednih 12-letnih licenčnih obdobjih, ki bi se lahko podaljševala do skupno največ 96 let. Fifa bi v družbi za nedoločen čas ohranila 51-odstotni lastniški delež. Vodja skupine zasebnih vlagateljev naj bi bil sklad Thrive Capital, ki ga je ustanovil Joshua Kushner, brat Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Začetno vrednost družbe so ocenili na 20 milijard dolarjev (18,3 milijarde evrov). Dokumenti naj bi razkrivali tudi načrt nagrajevanja vodilnih v družbi FFE. Ta bi lahko predvidel izplačila v višini 50 milijonov dolarjev (45,7 milijona evrov) za vsako dodatno milijardo dolarjev (914 milijonov evrov), za katero bi se povečala vrednost družbe nad začetno oceno 20 milijard dolarjev. Po poročanju obeh časnikov bi upravnemu odboru FFE predsedoval aktualni predsednik Fife, torej Gianni Infantino.

Gianni Infantino FOTO: AP

V krovni svetovni organizaciji so poudarili, da bi moral predlog dobiti soglasje članic in sveta zveze. Ob tem so zanikali, da bi bili funkcionarji Fife upravičeni do nagrad iz predvidenega sistema spodbud. Po njihovih pojasnilih bi imelo vodstvo zveze glavno vlogo v upravnem odboru družbe, a za to ne bi prejelo dodatnega plačila. Plačilo predsednika Fife sicer določa neodvisni pododbor za prejemke. Generalni sekretar Fife Mattias Grafström je članom sveta Fife ponudil možnost osebnega vpogleda v "ključne" dokumente o opuščenem načrtu. Podpredsednica Fife in predsednica angleške nogometne zveze (FA) Debbie Hewitt namerava sprejeti ponudbo in odpotovati v Zürich na ogled gradiva. Skupaj s sedmimi drugimi evropskimi člani sveta Fife (med njimi je tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin) je 19. novembra v pismu zahtevala jasna pojasnila, kateri dokumenti sploh spadajo med "ključne", ali bodo na voljo vsi relevantni spisi ter kakšni so "strogi protokoli pregleda" in pogoji zaupnosti.

Gianni Infantino FOTO: Profimedia