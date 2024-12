Znane vse ekipe, ki bodo tekmovale na klubskem svetovnem prvenstvu

Najmasovnejše nogometno svetovno klubsko prvenstvo bo potekalo v Združenih državah Amerike od 15. junija do 13. julija prihodnje leto. Žreb tega tekmovanja bo potekal 5. decembra tega, v njem pa je 12 ekip iz Evrope, šest iz Južne Amerike, pet iz Severne in Srednje Amerike, štiri iz Azije, štiri iz Afrike in ena iz Avstralije.