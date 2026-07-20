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Nogomet

Znani evropski tekmeci Celja, Kopra, Aluminija in Brava

Nyon, 20. 07. 2026 14.53 pred 20 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Celje - Hajduk

Na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu so po plesu kroglic izžrebali pare tretjega kvalifikacijskega kroga v Ligi prvakov, Ligi Evropa in Konferenčni ligi. V bobnih so bili Celje, Koper, Aluminij in Bravo. Aktualne slovenske prvake čaka dvoboj s poražencem armensko-irskega obračuna Ararat - Shamrock Rovers.

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Prvo tekmo bodo 6. avgusta igrali v gosteh, povratno pa 13. avgusta pred domačimi gledalci. Slovenske prvake najprej čaka kvalifikacijski nastop proti Egnatii v elitnem klubskem tekmovanju. Prva tekma bo 22. julija v Albaniji, povratna pa 28. avgusta v Celju. V primeru skupne zmage se bodo uvrstili v tretji kvalifikacijski krog lige prvakov, kjer jih prav tako čaka skupni zmagovalec dvoboja med Araratom in Shamrock Rovers.

Aluminij, ki se je v konferenčno ligo uvrstil po izpadu v prvem kvalifikacijskem krogu evropske lige proti moldavskemu Šerifu iz Tiraspola, se bo v drugem krogu pomeril z albanskim Dinamom iz Tirane.

Mednarodne nastope bosta začela Bravo in Koper. Pred ljubljansko ekipo sta najprej obračuna proti Škendiji iz Severne Makedonije, pred primorsko zasedbo pa proti Runaviku s Ferskih otokov. Prve tekme drugega kvalifikacijskega kroga so na sporedu 23., povratne pa 30. julija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aluminij se bo v primeru skupne zmage proti Dinamu iz Tirane nato pomeril z zmagovalcem romunsko-latvijskega obračuna FCSB - Auda. Koper se bo v primeru napredovanja pomeril z boljšim iz švicarsko-kosovskega obračuna Lugano - Dukagjin, Bravo pa z zmagovalcem kosovsko-škotskega dvoboja Malisheva - Hibernian.

Prve tekme tretjega kvalifikacijskega kroga v konferenčni ligi so na sporedu 6., povratne pa 13. avgusta.

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