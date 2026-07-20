Znani evropski tekmeci Celja, Kopra, Aluminija in Brava

Prvo tekmo bodo 6. avgusta igrali v gosteh, povratno pa 13. avgusta pred domačimi gledalci. Slovenske prvake najprej čaka kvalifikacijski nastop proti Egnatii v elitnem klubskem tekmovanju. Prva tekma bo 22. julija v Albaniji, povratna pa 28. avgusta v Celju. V primeru skupne zmage se bodo uvrstili v tretji kvalifikacijski krog lige prvakov, kjer jih prav tako čaka skupni zmagovalec dvoboja med Araratom in Shamrock Rovers.
Aluminij, ki se je v konferenčno ligo uvrstil po izpadu v prvem kvalifikacijskem krogu evropske lige proti moldavskemu Šerifu iz Tiraspola, se bo v drugem krogu pomeril z albanskim Dinamom iz Tirane.
Mednarodne nastope bosta začela Bravo in Koper. Pred ljubljansko ekipo sta najprej obračuna proti Škendiji iz Severne Makedonije, pred primorsko zasedbo pa proti Runaviku s Ferskih otokov. Prve tekme drugega kvalifikacijskega kroga so na sporedu 23., povratne pa 30. julija.
Aluminij se bo v primeru skupne zmage proti Dinamu iz Tirane nato pomeril z zmagovalcem romunsko-latvijskega obračuna FCSB - Auda. Koper se bo v primeru napredovanja pomeril z boljšim iz švicarsko-kosovskega obračuna Lugano - Dukagjin, Bravo pa z zmagovalcem kosovsko-škotskega dvoboja Malisheva - Hibernian.
Prve tekme tretjega kvalifikacijskega kroga v konferenčni ligi so na sporedu 6., povratne pa 13. avgusta.
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