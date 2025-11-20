Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Znani pari dodatnih in medcelinskih kvalifikacij za SP 2026

Zürich, 20. 11. 2025 15.35 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Znani so pari dodatnih evropskih in medcelinskih kvalifikacij, ki bodo dali zadnjih šest nogometnih udeleženk svetovnega prvenstva prihodnje leto v ZDA, Mehiki in Kanadi. Šestnajst evropskih reprezentanc bo določilo štiri potnike na SP, v medcelinskih kvalifikacijah pa se za dve mesti na SP bori šest reprezentanc.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Polfinalni obračuni v obeh delih kvalifikacij bodo na sporedu 26. marca, finalni pa 31. marca.

Najbolj izpostavljena reprezentanca dodatnih kvalifikacij Italija se bo v polfinalu najprej doma pomerila proti Severni Irski, drug par na turnirju A je Wales - Bosna in Hercegovina. Finale bo gostil zmagovalec para med Walesom in BiH.

Na turnirju B sta para Ukrajina - Švedska in Poljska - Albanija, zmagovalec prvega bo gostil finale. Turčija - Romunija in Slovaška - Kosovo sta obračuna na turnirju C, finale pa bo gostil zmagovalec dvoboja Slovaška - Kosovo. Na turnirju D bosta tekmi Danska - Severna Makedonija in Češka - Irska. Zmagovalec slednje bo gostitelj finala pet dni kasneje.

Iz Lige narodov so si nastop v dodatnih kvalifikacijah priigrale Švedska, Severna Irska, Romunija in Severna Makedonija.

Preberi še Kvalifikacije za SP: za nas porazne, za nekatere zgodovinske

Znani so tudi pari medcelinskih kvalifikacij azijske, oceanske ter konfederacij Severne in Srednje ter Južne Amerike. V prvem polfinalu se bosta pomerili reprezentanci Nove Kaledonije in Jamajke, zmagovalec tega obračuna pa se bo za uvrstitev na SP pomeril z DR Kongom. Drugi polfinalni par je Bolivija - Surinam, zmagovalca pa čaka Irak.

Doslej si je nastop na SP zagotovilo 42 reprezentanc. Iz Evrope so to Anglija, Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Hrvaška, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Škotska, Španija in Švica, iz Oceanije pa Nova Zelandija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz Azije so se na SP uvrstile reprezentance Avstralije, Irana, Japonske, Jordanije, Katarja, Savdske Arabije, Južne Koreje in Uzbekistana, iz Afrike pa Alžirija, Zelenortski otoki, Egipt, Gana, Slonokoščena obala, Maroko, Senegal, Južna Afrika in Tunizija.

Potnice na SP iz Južne Amerike so Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj in Urugvaj, iz Srednje in Severne Amerike pa ZDA, Mehika in Kanada kot gostiteljice ter Haiti, Curacao in Panama.

*Pari dodatnih kvalifikacij za SP 2026:

* evropske dodatne kvalifikacije:

- turnir A, polfinale:

Italija - Severna Irska

Wales - Bosna in Hercegovina

- finale:

Wales/BiH - Italija/Severna Irska

- turnir B, polfinale:

Ukrajina - Švedska

Poljska - Albanija

- finale:

Ukrajina/Švedska - Poljska/Albanija

- turnir C, polfinale:

Turčija - Romunija

Slovaška - Kosovo

- finale:

- torek, 31. marec:

Slovaška/Kosovo - Turčija/Romunija

- turnir D, polfinale:

Danska - Severna Makedonija

Češka - Irska

- finale:

Češka/Irska - Danska/Severna Makedonija

* medcelinske kvalifikacije:

- polfinale:

Nova Kaledonija - Jamajka

Bolivija - Surinam

- finale:

DR Kongo - Nova Kaledonija/Jamajka

Irak - Bolivija/Surinam

Naslednji članek

Nov sokolar pri Laziu: prejšnji kazal slike spolovila, zdajšnji poveličuje Mussolinija

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363