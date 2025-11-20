Znani pari dodatnih in medcelinskih kvalifikacij za SP 2026

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.



Polfinalni obračuni v obeh delih kvalifikacij bodo na sporedu 26. marca, finalni pa 31. marca.

Najbolj izpostavljena reprezentanca dodatnih kvalifikacij Italija se bo v polfinalu najprej doma pomerila proti Severni Irski, drug par na turnirju A je Wales - Bosna in Hercegovina. Finale bo gostil zmagovalec para med Walesom in BiH.

Na turnirju B sta para Ukrajina - Švedska in Poljska - Albanija, zmagovalec prvega bo gostil finale. Turčija - Romunija in Slovaška - Kosovo sta obračuna na turnirju C, finale pa bo gostil zmagovalec dvoboja Slovaška - Kosovo. Na turnirju D bosta tekmi Danska - Severna Makedonija in Češka - Irska. Zmagovalec slednje bo gostitelj finala pet dni kasneje.

Iz Lige narodov so si nastop v dodatnih kvalifikacijah priigrale Švedska, Severna Irska, Romunija in Severna Makedonija.