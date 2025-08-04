Svetli način
Nogomet

Znani pari play-offa za Ligo prvakov in Ligo Evropa

Nyon, 04. 08. 2025 14.59

STA
Uefa je v Nyonu izžrebala pare zadnjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov in Lige Evropa. Tekmece je dobila tudi peterica slovenskih nogometašev, med njimi se bosta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat z graškim Sturmom merila z norveškim Bodö/Glimtom.

Timi Max Elšnik se bo v naslednjem krogu pomeril s poljskim Lechom.
Timi Max Elšnik se bo v naslednjem krogu pomeril s poljskim Lechom. FOTO: Profimedia

Kvalifikacije za Ligo prvakov

Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika bo v primeru zmage v 3. kvalifikacijskem krogu proti Lech Poznanu v zadnjem krogu igrala proti boljšemu iz dvoboja med kijevskim Dinamom in Pafosom.

Slovan Bratislava Kenana Bajrića bo v primeru napredovanja proti Kairatu igral proti Celticu, Viktoria Plzen Adriana Zeljkovića pa bo ob napredovanju proti Rangers iz Glasgowa igrala proti boljšemu iz dvoboja Salzburga - Club Brugge.

Prve tekme tako imenovanega play-offa bodo 19. in 20., povratne pa 26. in 27. avgusta. Zmagovalci teh dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del lige prvakov, poraženci pa v ligaški del evropske lige.

V ligaški del lige prvakov so že uvrščeni PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter Milano, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid Jana Oblaka, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Totenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lizbona, Olympiacos, Slavia Praga, Marseille, Monaco, Galatasaray, Union St. Gilloise, Athletic Bilbao in Newcastle.

Preberi še Zahteven žreb za Celje, nekoliko ugodnejši za Olimpijo

Kvalifikacije za Ligo Evropa

Slovan Bratislava je za potencialnega tekmeca dobil švicarski klub Young Boys iz Berna, z njim bo igral v primeru poraza v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti Kairatu.

Panathinaikos Adama Gnezde Čerina bo igral proti Samsunsporu, Crvena zvezda bi ob neuspehu proti Lechu igrala proti Genku, RFS Rigo Žige Lipuščka pa ob napredovanju čaka Fredrikstad ali Midtjylland.

Aberdeen Esterja Soklerja bo igral proti boljšemu iz dvoboja FCSB - Drita, Legia Varšava Petra Stojanovića bo ob napredovanju proti AEK Larnaki igrala proti Brannu ali Häckenu, Rijeka Dejana Petroviča pa ob napredovanju proti Shelbournu proti Paoku ali Wolfsbergerju.

Prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij evropske lige bodo 21., povratne pa 28. avgusta. Zmagovalci dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del evropske lige, poraženci pa v ligaški del konferenčne lige.

V ligaški del evropske lige so že uvrščeni Roma, Porto, Lille, Dinamo Zagreb, Betis Sevilla, Aston Villa, Lyon, Freiburg, Nottingham Forest, Bologna, Celta Vigo, Stuttgart in Go Ahead Eagles.

* Pari zadnjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov:

Ludogorec/Ferencvaros - Škendija/Qarabag

Lech Poznanj/Crvena zvezda - Dinamo Kijev/Pafos

Bodö/Glimt - Sturm Gradec

Celtic - Kairat Almaty/Slovan Bratislava

Basel - Malmö/Koebenhavn

Feyenoord/Fenerbahče - Nica/Benfica

Rangers/Viktoria Plzen - Salzburg/Club Brugge

* Pari zadnjega kvalifikacijskega kroga Lige Evropa:

Hamrun Spartans/Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Kijev/Pafos

Škendija/Qarabag - Ludogorec/Ferencvaros

Kairat Almaty/Slovan Bratislava - Young Boys

Malmö/Koebenhavn - Sigma Olomouc

Panathinaikos/Šahtar Doneck - Samsunspor

Aberdeen - FCSB/Drita

Lech Poznanj/Crvena zvezda - Genk

Fredrikstad/Midtjylland - RFS Riga/KuPS Kuopio

Lincoln Red Imps/Noah - Cluj/Braga

Zrinjski Mostar/Breidablik - Servette/Utrecht

Häcken/Brann - AEK Larnaka/Legia Varšava

Rijeka/Shelbourne - Paok Solun/Wolfsberger

nogomet liga prvakov liga evropa
