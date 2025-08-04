Znani pari play-offa za Ligo prvakov in Ligo Evropa

Kvalifikacije za Ligo prvakov
Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika bo v primeru zmage v 3. kvalifikacijskem krogu proti Lech Poznanu v zadnjem krogu igrala proti boljšemu iz dvoboja med kijevskim Dinamom in Pafosom.
Slovan Bratislava Kenana Bajrića bo v primeru napredovanja proti Kairatu igral proti Celticu, Viktoria Plzen Adriana Zeljkovića pa bo ob napredovanju proti Rangers iz Glasgowa igrala proti boljšemu iz dvoboja Salzburga - Club Brugge.
Prve tekme tako imenovanega play-offa bodo 19. in 20., povratne pa 26. in 27. avgusta. Zmagovalci teh dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del lige prvakov, poraženci pa v ligaški del evropske lige.
V ligaški del lige prvakov so že uvrščeni PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter Milano, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid Jana Oblaka, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Totenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lizbona, Olympiacos, Slavia Praga, Marseille, Monaco, Galatasaray, Union St. Gilloise, Athletic Bilbao in Newcastle.
Kvalifikacije za Ligo Evropa
Slovan Bratislava je za potencialnega tekmeca dobil švicarski klub Young Boys iz Berna, z njim bo igral v primeru poraza v 3. krogu kvalifikacij za ligo prvakov proti Kairatu.
Panathinaikos Adama Gnezde Čerina bo igral proti Samsunsporu, Crvena zvezda bi ob neuspehu proti Lechu igrala proti Genku, RFS Rigo Žige Lipuščka pa ob napredovanju čaka Fredrikstad ali Midtjylland.
Aberdeen Esterja Soklerja bo igral proti boljšemu iz dvoboja FCSB - Drita, Legia Varšava Petra Stojanovića bo ob napredovanju proti AEK Larnaki igrala proti Brannu ali Häckenu, Rijeka Dejana Petroviča pa ob napredovanju proti Shelbournu proti Paoku ali Wolfsbergerju.
Prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij evropske lige bodo 21., povratne pa 28. avgusta. Zmagovalci dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del evropske lige, poraženci pa v ligaški del konferenčne lige.
V ligaški del evropske lige so že uvrščeni Roma, Porto, Lille, Dinamo Zagreb, Betis Sevilla, Aston Villa, Lyon, Freiburg, Nottingham Forest, Bologna, Celta Vigo, Stuttgart in Go Ahead Eagles.
* Pari zadnjega kvalifikacijskega kroga Lige prvakov:
Ludogorec/Ferencvaros - Škendija/Qarabag
Lech Poznanj/Crvena zvezda - Dinamo Kijev/Pafos
Bodö/Glimt - Sturm Gradec
Celtic - Kairat Almaty/Slovan Bratislava
Basel - Malmö/Koebenhavn
Feyenoord/Fenerbahče - Nica/Benfica
Rangers/Viktoria Plzen - Salzburg/Club Brugge
* Pari zadnjega kvalifikacijskega kroga Lige Evropa:
Hamrun Spartans/Maccabi Tel-Aviv - Dinamo Kijev/Pafos
Škendija/Qarabag - Ludogorec/Ferencvaros
Kairat Almaty/Slovan Bratislava - Young Boys
Malmö/Koebenhavn - Sigma Olomouc
Panathinaikos/Šahtar Doneck - Samsunspor
Aberdeen - FCSB/Drita
Lech Poznanj/Crvena zvezda - Genk
Fredrikstad/Midtjylland - RFS Riga/KuPS Kuopio
Lincoln Red Imps/Noah - Cluj/Braga
Zrinjski Mostar/Breidablik - Servette/Utrecht
Häcken/Brann - AEK Larnaka/Legia Varšava
Rijeka/Shelbourne - Paok Solun/Wolfsberger
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.