Znani pari play-offa za Ligo prvakov in Ligo Evropa

Timi Max Elšnik se bo v naslednjem krogu pomeril s poljskim Lechom.

Crvena zvezda Timija Maxa Elšnika bo v primeru zmage v 3. kvalifikacijskem krogu proti Lech Poznanu v zadnjem krogu igrala proti boljšemu iz dvoboja med kijevskim Dinamom in Pafosom.

Slovan Bratislava Kenana Bajrića bo v primeru napredovanja proti Kairatu igral proti Celticu, Viktoria Plzen Adriana Zeljkovića pa bo ob napredovanju proti Rangers iz Glasgowa igrala proti boljšemu iz dvoboja Salzburga - Club Brugge.

Prve tekme tako imenovanega play-offa bodo 19. in 20., povratne pa 26. in 27. avgusta. Zmagovalci teh dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del lige prvakov, poraženci pa v ligaški del evropske lige.

V ligaški del lige prvakov so že uvrščeni PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter Milano, Chelsea, Borussia Dortmund, Barcelona, Arsenal, Bayer Leverkusen, Atletico Madrid Jana Oblaka, Atalanta, Villarreal, Juventus, Eintracht Frankfurt, Totenham, PSV, Ajax, Napoli, Sporting Lizbona, Olympiacos, Slavia Praga, Marseille, Monaco, Galatasaray, Union St. Gilloise, Athletic Bilbao in Newcastle.