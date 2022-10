Znani so pari šestnajstine finala nogometnega pokala

Vodilno moštvo državnega prvenstva se bo pomerilo s trenutno deveto uvrščeno ekipo 3. SNL vzhod, Avto Rajh Ljutomer, medtem ko Koprčane čaka 12. ekipa te lige, Cirkulane. Mariborčani bodo igrali proti Krki, ki trenutno zaseda vrh lestvice 2. SNL. Edini povsem prvoligaški obračun v šestnajstini finala bo Celje – Mura.

Doslej so v pokalnem tekmovanju pod okriljem medobčinskih nogometnih zvez izpeljali predkrog ter prvi in drugi krog, v tretjem pa tekmovanje prehaja pod okrilje Nogometne zveze Slovenije, so sporočili na današnjem spletnem žrebu parov.

V šestnajstini finala bo na sporedu ena tekma, dvoboji pa bodo predvidoma na vrsti v sredo, 9. novembra.