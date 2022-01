Znani so vsi četrtfinalisti

Na evropskem prvenstvu v futsalu na Nizozemskem so znani vsi četrtfinalni pari. Že v petek je bilo jasno, da se bodo za polfinale merili Kazahstan in Ukrajina ter Finska in branilka naslova Portugalska, danes pa je zadnji krog skupinskega dela določil še preostala para. To sta Rusija – Gruzija in Slovaška – Španija.

V skupini C sta napredovali ena favoritinj Rusija, evropski prvak 1999, in debitantka Slovaška. Rusi so še tretjo zmago v treh krogih tokrat vpisali proti Poljski, ki so jo ugnali s 5:1, Slovaki pa so končali pot Poljakom z zmago s 5:3. V skupini D je prav tako ena od favoritinj Španija, prvak stare celine v letih 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 in 2016, gladko odpravila debitantko Gruzijo z 8:0. Obe ekipi pa sta napredovali v četrtfinale. Obračun Azerbajdžana in BiH je dobil prvi s 4:2. Četrtfinalni boji bodo v ponedeljek in torek, polfinale bo 4. februarja, finale in tekma za tretje mesto pa 6. februarja. Slovenija je v skupini B tekmovanje končala v petek, ko je izgubila proti Finski z 1:2. Pred tem je igrala še neodločeno s Kazahstanom in Italijo. PREBERI ŠE Slovenija je po porazu proti Finski izpadla že v skupinskem delu Izidi zadnjega kroga: Skupina A: - petek, 28. januar: Ukrajina - Portugalska 0:1 (0:0) Nizozemska - Srbija 2:3 (1:0) Skupina B: - petek, 28. januar: Slovenija - Finska 1:2 (0:0) Kazahstan - Italija 4:1 (2:1) Skupina C: - sobota, 29. januar: Slovaška - Hrvaška 5:3 (2:1) Rusija - Poljska 5:1 (2:1) Skupina D: - sobota, 29. januar: Gruzija - Španija 0:8 (0:3) Azerbajdžan - BiH 4:2 (2:1)