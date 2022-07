Znani naslednji tekmeci Mure, Kopra in Olimpije v Konferenčni ligi

Po morebitnih tekmecih Maribora v 3. krogu kvalifikacij v Ligi prvakov in evropski ligi so znani tudi morebitni tekmeci Mure, Kopra in Olimpije v 3. krogu kvalifikacij v Konferenčni ligi, če se prebijejo do te ravni tekmovanja.

Nogometaši Mure se bodo najprej v drugem kvalifikacijskem krogu Konferenčne lige pomerili z irskim moštvom St. Patricks, pred Olimpijo sta dva obračuna z romunsko ekipo Sepsi Gheorghe, pred Koprom pa z Vaduzom iz Lihtenštajna. Prve tekme bodo 21., povratne pa 28. julija. PREBERI ŠE Mariborčane v primeru napredovanja čaka finski ali češki predstavnik Po današnjem žrebu na sedežu Evropske nogometne zveze (Uefa) v Nyonu je znano, da Muro v primeru zmage nad irskim klubom nato v tretjem krogu čaka zmagovalec bolgarsko-makedonskega dvoboja CSKA Sofija – Makedonija. Koper se bo v primeru zmage nad Vaduzom pomeril z boljšim iz belorusko-turškega dvoboja Bate Borisov – Konyaspor, ljubljansko Olimpijo pa v primeru zmage nad romunskim predstavnikom čaka zmagovalec hrvaško-švedskega obračuna Rijeka – Djurgarden. Prve tekme tretjega kroga v konferenčni ligi bodo na sporedu 4. avgusta, povratne pa teden dni kasneje. icon-expand Nogometaši Kopra poslušajo trenerja Zorana Zeljkovića. FOTO: Damjan Žibert