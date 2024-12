Znani vsi potniki v izločilne boje, Chelsea edino popolno moštvo

Drugo neporaženo moštvo ligaškega dela Vitoria Guimaraes je remizirala le proti Astani in Fiorentini, premagala pa Celje, Djurgarden, Mlado Boleslav in St. Gallen. Po en poraz so doživeli Fiorentina, Rapid, Lugano, Djurgarden in Cercle Brugge, edini pa se je z dvema porazoma uspelo neposredno v osmino finala uvrstiti Legii iz Varšave.