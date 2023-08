Znova srečni Messi je končno priznal: Nikoli nisem želel iti v Pariz

"Tukaj sem zelo srečen. To sem rekel tudi na začetku, saj je prihod sem bila moja izbira. To je odločitev, ki smo jo sprejeli po tehtnem premisleku. Niso se morali odločiti 'čez noč' in zato je vse skupaj lažje. Smo tam, kjer želimo biti, in to je bila naša odločitev, kar pomeni, da je vse skupaj veliko lažje in bolj preprosto," je svojo prvo novinarsko konferenco od prihoda v Miami začel Lionel Messi .

"Dobrodošlica vseh v mestu me je navdušila. V tem mestu živi veliko ljudi iz Latinske Amerike, zato je vse skupaj lažje. Ljudje iz Latinske Amerike so si zelo blizu. Radi pokažejo svoja čustva in svoje občutke. Ta skrb in bližina sta najpomembnejša stvar. To je zelo zdravo in ti pomaga, da se prilagodiš in delaš dobro. Tukaj sem bil že nekajkrat na dopustu in mesto mi je znano. Zdaj bom tu živel," je o veliki spremembi dejal igralec, ki je pred Inter Miamijem v svoji profesionalni karieri zastopal zgolj dva kluba.

PSG bo hitro pozabljen

"Nikoli nisem želel iti v Pariz. Nisem želel zapustiti Barcelone in vse skupaj se je zgodilo 'čez noč'. Moral sem se navaditi na popolnoma drug kraj v primerjavi z mojim življenjem do tistega trenutka. Tako z vidika mesta kot s športnega vidika mi je bilo težko. Kar se dogaja zdaj, je hvala bogu popolno nasprotje," je iskreno priznal nasmejani Argentinec.

Po osvojitvi svetovnega prvenstva je z Messijevih ramen padlo ogromno breme, v njegovo vitrino pa bi zaradi njegovih predstav v Kataru lahko padla še ena lovorika. Ballon d'Or je osvojil že sedemkrat, največkrat v zgodovini, in čeprav je poleg Erlinga Haalanda in Kevina De Bruyneja med glavnimi kandidati za letošnji naziv, se ne ozira na individualne nagrade. "To je eno od najlepših individualnih priznanj, ampak meni osebno nikoli ni bilo pomembno. Najpomembnejše so mi bile skupinske nagrade. Na srečo sem jih v svoji karieri osvojil že veliko in lahko si predstavljate, da mi ta nagrada pomeni še manj po osvojitvi svetovnega prvenstva, ki je bilo edino tekmovanje, ki ga nisem osvojil. Najpomembnejša nagrada v moji karieri je bilo svetovno prvenstvo in uživam v tem trenutku," je dejal.