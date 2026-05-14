ZNSS odgovarja Olimpiji: Sodnik je ravnal pravilno

Spomnimo, Bravo je s sobotno zmago (2:1) nad Radomljami potrdil tretje mesto in poskrbel, da je Olimpija prvič po 11 letih ostala brez Evrope. Šiškarji so do zmage prišli po sporno dosojeni enajstmetrovki v 94. minuti, ki jo je izkoristil posojeni nogometaš Olimpije Admir Bristrić. Burno so se nanjo odzvali iz tabora Olimpije. Najprej so v izjavi za javnost zapisali, da je nedopustno, da do takšnih odločitev prihaja ob intervenciji več sodnikov v VAR sobi. Nato pa je direktor kluba Igor Barišić v pogovoru za naš medij celo napovedal, da bo Olimpija bojkotirala zadnjo tekmo sezone proti Bravu.

ZNSS v bran Borošaku, ki ni kršil sodniških določil

Po tej napovedi smo na Zvezo nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) naslovili vprašanji, ali je bila enajstmetrovka po trenutnih sodniških kriterijih dosojena pravilno in kako komentirajo očitke iz tabora Olimpije. Odgovorili so, da je sodnik odločitev glede kazenskega udarca sprejel na podlagi lastne presoje. "Pravila nogometne igre sodniku dajejo diskrecijsko pravico, da v okviru teh pravil ustrezno ukrepa. Sprejeta odločitev s Pravili nogometne igre ni v nasprotju in ne predstavlja kršitve njihovih določil," so pojasnili. Dodali so, da vse pomembnejše dogodke s tekem sproti analizirajo in o njih razpravljajo na sodniških seminarjih, zato bo tudi ta situacija podrobno obravnavana. Kar se tiče očitkov iz zeleno-belega dela Ljubljane, pa so zapisali: "Glede na navedeno odločno zavračamo obtožbe in namigovanja o kakršnih koli drugih motivih, ki naj bi vplivali na sodniško odločitev."

Alen Borošak se je po ogledu počasnega posnetka odločil za enajstmetrovko, ki je odločilno vplivala na razplet boja za evropska mesta. FOTO: Profimedia

V ponedeljek priznali napako, v četrtek pa jo zanikali

Ob tem je zanimivo, da je v ponedeljek podpredsednik ZNSS Robert Krajnc v oddaji Pod prečko podal drugačno mnenje. Pravilno bi bilo, je pojasnil, da enajstmetrovka ne bi bila dosojena. "Če bi nogometaš Brava v trenutku dotika padel, je to čisti kazenski udarec, a je nadaljeval. Takšnih kazenskih udarcev si ne želimo. Prepričan sem, da tudi igralci in vsi ostali ne. Pravilna odločitev bi bila, da kazenski udarec ne bi bil dosojen," je dejal Krajnc in izpostavil, da bi morala biti situacija za enajstmetrovko v 95. minuti povsem jasna, kar pa še zdaleč ni bila.

Posnetek sporne odločitve:

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Zmeda, ki nam ne more biti v ponos

Barišić je izrazil upanje, da se bo tekma med Bravom in Radomljami zaradi omenjene sodniške odločitve ponovila, kar je seveda utopično pričakovati. Če se bodo v taboru zmajev držali napovedi in dejansko bojkotirali tekmo z Bravom, jih zagotovo čaka (vsaj) zajetna finančna kazen. Kakršen koli že bo epilog afere, pa je že zdaj jasno, da ta ne more biti v ponos slovenskemu nogometu. Na eni strani odgovorni pri Olimpiji razloge za skromno sezono iščejo v zunanjih dejavnikih, na katere nimajo in tudi ne bi smeli imeti vpliva. Po drugi strani pa se sodniška zveza glede ene najpomembnejših odločitev sezone, ki je neposredno vplivala tudi na končno uvrstitev, ni sposobna poenotiti in tako še niža zaupanje splošne nogometne javnosti v delo njenih članov.