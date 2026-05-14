Nogomet

ZNSS odgovarja Olimpiji: Sodnik je ravnal pravilno

Ljubljana , 14. 05. 2026 15.11 pred 48 minutami 3 min branja 4

Avtor:
Jakob Batič
Zveza nogometnih sodnikov Slovenije

Enajstmetrovka v korist Brava na sobotni tekmi z Radomljami še vedno odmeva. Potem ko je direktor Olimpije Igor Barišić napovedal, da bodo zmaji v znak protesta bojkotirali tekmo zadnjega kroga z mestnim tekmecem, so se nam oglasili na Zvezi nogometnih sodnikov Slovenije. Kot so pojasnili, glavni sodnik Alen Borošak ni storil napake.

Spomnimo, Bravo je s sobotno zmago (2:1) nad Radomljami potrdil tretje mesto in poskrbel, da je Olimpija prvič po 11 letih ostala brez Evrope. Šiškarji so do zmage prišli po sporno dosojeni enajstmetrovki v 94. minuti, ki jo je izkoristil posojeni nogometaš Olimpije Admir Bristrić.

Burno so se nanjo odzvali iz tabora Olimpije. Najprej so v izjavi za javnost zapisali, da je nedopustno, da do takšnih odločitev prihaja ob intervenciji več sodnikov v VAR sobi. Nato pa je direktor kluba Igor Barišić v pogovoru za naš medij celo napovedal, da bo Olimpija bojkotirala zadnjo tekmo sezone proti Bravu.

ZNSS v bran Borošaku, ki ni kršil sodniških določil

Po tej napovedi smo na Zvezo nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) naslovili vprašanji, ali je bila enajstmetrovka po trenutnih sodniških kriterijih dosojena pravilno in kako komentirajo očitke iz tabora Olimpije.

Odgovorili so, da je sodnik odločitev glede kazenskega udarca sprejel na podlagi lastne presoje. "Pravila nogometne igre sodniku dajejo diskrecijsko pravico, da v okviru teh pravil ustrezno ukrepa. Sprejeta odločitev s Pravili nogometne igre ni v nasprotju in ne predstavlja kršitve njihovih določil," so pojasnili.

Dodali so, da vse pomembnejše dogodke s tekem sproti analizirajo in o njih razpravljajo na sodniških seminarjih, zato bo tudi ta situacija podrobno obravnavana.

Kar se tiče očitkov iz zeleno-belega dela Ljubljane, pa so zapisali: "Glede na navedeno odločno zavračamo obtožbe in namigovanja o kakršnih koli drugih motivih, ki naj bi vplivali na sodniško odločitev."

Alen Borošak se je po ogledu počasnega posnetka odločil za enajstmetrovko, ki je odločilno vplivala na razplet boja za evropska mesta.
FOTO: Profimedia

V ponedeljek priznali napako, v četrtek pa jo zanikali

Ob tem je zanimivo, da je v ponedeljek podpredsednik ZNSS Robert Krajnc v oddaji Pod prečko podal drugačno mnenje. Pravilno bi bilo, je pojasnil, da enajstmetrovka ne bi bila dosojena.

"Če bi nogometaš Brava v trenutku dotika padel, je to čisti kazenski udarec, a je nadaljeval. Takšnih kazenskih udarcev si ne želimo. Prepričan sem, da tudi igralci in vsi ostali ne. Pravilna odločitev bi bila, da kazenski udarec ne bi bil dosojen," je dejal Krajnc in izpostavil, da bi morala biti situacija za enajstmetrovko v 95. minuti povsem jasna, kar pa še zdaleč ni bila.

Zmeda, ki nam ne more biti v ponos

Barišić je izrazil upanje, da se bo tekma med Bravom in Radomljami zaradi omenjene sodniške odločitve ponovila, kar je seveda utopično pričakovati. Če se bodo v taboru zmajev držali napovedi in dejansko bojkotirali tekmo z Bravom, jih zagotovo čaka (vsaj) zajetna finančna kazen.

Kakršen koli že bo epilog afere, pa je že zdaj jasno, da ta ne more biti v ponos slovenskemu nogometu. Na eni strani odgovorni pri Olimpiji razloge za skromno sezono iščejo v zunanjih dejavnikih, na katere nimajo in tudi ne bi smeli imeti vpliva.

Po drugi strani pa se sodniška zveza glede ene najpomembnejših odločitev sezone, ki je neposredno vplivala tudi na končno uvrstitev, ni sposobna poenotiti in tako še niža zaupanje splošne nogometne javnosti v delo njenih članov.

Celoten odgovor ZNSS glede sporne situacije in očitkov Olimpije:

Spoštovani,

ZNSS praviloma ne pojasnjuje posameznih sodniških odločitev na tekmah, tokrat pa glede na zanimanje javnosti in prejeta vprašanja v zvezi s kazenskim udarcem, dosojenim v 94. minuti tekme NK Bravo – Radomlje v korist NK Bravo, podajamo naslednje pojasnilo.

Odločitev glede kazenskega udarca je sodnik sprejel na podlagi lastne presoje dogajanja na igrišču. Pravila nogometne igre sodniku dajejo diskrecijsko pravico, da v okviru teh pravil ustrezno ukrepa. Sprejeta odločitev s Pravili nogometne igre ni v nasprotju in ne predstavlja kršitve njihovih določil.

Vse pomembnejše dogodke s tekem ZNSS sproti analizira in o njih razpravlja na sodniških seminarjih. Tudi opisana situacija bo podrobno obravnavana na enem od prihodnjih rednih seminarjev.

Glede na navedeno odločno zavračamo obtožbe in namigovanja o kakršnih koli drugih motivih, ki naj bi vplivali na sodniško odločitev.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
14. 05. 2026 16.35
Zelene jokice, a ko so vam sodniki bili 12, 13 in v VARu še 14 igralec, pa se niste oglašali in jokali in protestirali, imena sodnikov, ki že vsaj 5 če ne več let sodijo v vašo korist poznate, verjetno kakšna 'stimulacija pade', pozna jih tudi nogometna javnost - tako, da jokice zelene, bodite lepo tiho - hawk
Odgovori
+1
1 0
seter73
14. 05. 2026 16.34
pa kva se usajate šabani ljubljanski nesposobni.., a ko ste vi v zadnjem kolu pred leti kupili Domzale da je branilec namerno porinil napadalca olimpije da so piskali penal ker niste imeli strela in tako prisli do prvaka je pa ok. Kar se pa bojkota tice, pa najbolje da sploh ne pridete vec na stadion ker ste sramota nogometu, sportu.., kao veliki frajerji furbaleri. Stozce naj vzame pa bananar v najem in posadi krompir bo vsaj kaj koristi
Odgovori
+1
1 0
dron
14. 05. 2026 16.20
NZS in sodniška organizacija so se pa na vse načine trudili, da NK Maribor pripeljejo v Evropo, pa viole niso izkoristile privilegija ......
Odgovori
-2
0 2
Cupko
14. 05. 2026 16.17
Naj se sodniška zveza odloči, ali je bil penal ali ne. V ponedeljek ga ni bilo po izjavi Kranjca, danes pa je bila to pravilna odločitev? Vsekakor je igralec igral in streljal na gol, torej kazenskega udarca tako kot je dejal Kranjc ni bilo in sta ga videla le var sodnika, ki sta zakuhala to sr.nje
Odgovori
-2
0 2
