Žnuderl MVP tekme ob zmagi Dinama v Londonu proti Chelseaju

Mariborčan Tai Žnuderl, ki je bil pred prihodom v Zagreb k Dinamu, kamor se je preselil poleti, član mlade zasedbe portugalske Brage, ki je na koncu osvojila celo naslov državnega prvaka, v višino meri dobra dva metra in je po vseh značilnostih vratar za velike stvari. Na Iberijskem polotoku so ga radi primerali z Janom Oblakom, ki se je med svetovne zvezde izstrelil v dresu lizbonske Benfice.
A tudi po prihodu k Dinamu se o mladem slovenskem vratarju govori in piše s superlativi. Nazadnje je blestel v Londonu, ko je Dinamo po preobratu v drugem polčasu ugnal domači Chelsea (2:1) in ohranil prvo mesto na lestvici. Slovenec Tai Žnuderl pa je ponesel nagrado za najboljšega moža srečanja v Londonu. Za vratarsko prihodnost v Sloveniji se torej ni bati ... 18- letni Mariborčan je na pravi poti, da postane naslednik Jana Oblaka ...
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.