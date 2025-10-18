Svetli način
Žnuderl MVP tekme ob zmagi Dinama v Londonu proti Chelseaju

London, 18. 10. 2025 17.41 | Posodobljeno pred 1 uro

M.J.
Mladinska ekipa zagrebškega Dinama U19 je vnovič blestela na mednarodnem odru. V drugom krogu Premier League International Cupa je sredi Londona ugnala Chelsea (2:1), blestel pa je slovenski reprezentančni vratar Tai Žnuderl, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mariborčan Tai Žnuderl, ki je bil pred prihodom v Zagreb k Dinamu, kamor se je preselil poleti, član mlade zasedbe portugalske Brage, ki je na koncu osvojila celo naslov državnega prvaka, v višino meri dobra dva metra in je po vseh značilnostih vratar za velike stvari. Na Iberijskem polotoku so ga radi primerali z Janom Oblakom, ki se je med svetovne zvezde izstrelil v dresu lizbonske Benfice. 

Tai Žnuderl
Tai Žnuderl FOTO: 24ur.com

A tudi po prihodu k Dinamu se o mladem slovenskem vratarju govori in piše s superlativi. Nazadnje je blestel v Londonu, ko je Dinamo po preobratu v drugem polčasu ugnal domači Chelsea (2:1) in ohranil prvo mesto na lestvici. Slovenec Tai Žnuderl pa je ponesel nagrado za najboljšega moža srečanja v Londonu. Za vratarsko prihodnost v Sloveniji se torej ni bati ... 18- letni Mariborčan je na pravi poti, da postane naslednik Jana Oblaka ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet dinamo žnuderl chelsea
