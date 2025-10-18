Žnuderl MVP tekme ob zmagi Dinama v Londonu proti Chelseaju

Mariborčan Tai Žnuderl, ki je bil pred prihodom v Zagreb k Dinamu, kamor se je preselil poleti, član mlade zasedbe portugalske Brage, ki je na koncu osvojila celo naslov državnega prvaka, v višino meri dobra dva metra in je po vseh značilnostih vratar za velike stvari. Na Iberijskem polotoku so ga radi primerali z Janom Oblakom, ki se je med svetovne zvezde izstrelil v dresu lizbonske Benfice.