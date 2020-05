Zola: Igralci so se naveličali Sarrija

"Poglejte, nekaj podobnega sem skozi igralsko kariero doživljal tudi sam. Razumem, da v določenem trenutku pride do zasičenosti, a ravno takrat, ko nekaj ne gre, moraš preseči samega sebe in pokazati profesionalizem na najvišji ravni. Vrhunska igralca, kot sta denimo Eden Hazard in Willian, sta to opravljala brez prigovorov in bila pravi zgled ostalim nogometašem, ki so ob koncu sezone potrebovali več pomoči oziroma 'vetra v hrbet'. To je podobno kot na začetku, ko se komaj začneš učiti nogometne abecede: če želiš pravilo podajati in udarjati žogo, moraš ponavljati iste vaje tudi po 300- do 400-krat na dan. Na koncu smo le izvlekli tisto, kar smo začrtali kot minimalni cilj pred začetkom sezone: uvrstiti se na mesta, ki vodijo neposredno v skupinski del Lige prvakov, ob tem pa smo osvojili še Ligo Evropa, kar je bil prav tako velik uspeh," je dejal nekdanji italijanski reprezentant in ob koncu pristavil:



"Poudariti moram, da sva s Sarrijem imela to srečo, da sva imela možnost voditi zasedbo z veliko nadarjenimi nogometaši, ki so delali razliko na igrišču. Dva sem že omenil, bilo pa je tu še kar nekaj odličnih posameznikov, ki so bili dodana vrednost moštvu in zaradi katerih smo lansko sezono zaključili na zadovoljivi ravni. Bilo je očitno, da ne bomo nadaljevali skupne poti, toda vesel sem za Maurizija, da se je vrnil v domovino in dokazal, da lahko vodi tako velik klub, kot je Juventus."