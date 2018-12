Zoran Barišić avstrijskim medijem: V Olimpijo se ne bom več vračal

"Ne bom se več vračal tja," omenjena spletna stran navaja Zorana Barišića. Kot vzrok za prekinitev sodelovanja z Olimpijo navajajo nesoglasja s predsednikom kluba Milanom Mandarićem. Ta je po porazu z 2:6 proti Aluminiju napovedal "čistko", del nje pa je tudi Barišić, čeprav je zeleno-bela ekipa pod njegovim vodstvom izgubila le eno od 15 uradnih tekem. "Igrali smo hiter, napadalen nogomet in navijači so bili tega veseli," je dejal avstrijski strokovnjak, ki je imel pogodbo do leta 2021, klub pa je prevzel septembra.

Olimpija po jesenskem delu PLTS sicer za vodilnim Mariborom zaostaja za devet točk.