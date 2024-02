Zeljković: Vse bomo naredili, da zmaga ostane doma

OGLAS

Tako v celjskem kot tudi ljubljanskem taboru se na tekmo pripravljajo v optimističnem duhu. Varovanci Zorana Zeljkovića bodo na sobotnem derbiju naskakovali petnajsto zmago, s katero bi se nogometašem iz knežjega mesta približali na štiri točke zaostanka. V letošnji sezoni sta se Celje in Olimpija pomerila dvakrat, v obeh primerih pa se je zmage veselila zasedba, ki je bila v vlogi gosta.

Zoran Zeljković FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Večkrat sem že poudaril, za kako pomembno tekmo gre. Tega se vsi zavedamo. Vse bomo naredili, da zmaga ostane doma. Zagotovo bomo pokazali pravi obraz in pogum. Sem optimističen, vendar se zavedam, da bo zelo težko. Prihajajo zahtevne tekme in sedaj se bo pokazalo, iz kakšnega testa smo. Verjamem, da bomo dokazali, da smo prava ekipa. Zagotovo je lažje iti v tekmo, če si v zmagovalnem nizu, a derbiji so posebna zgodba. V soboto igramo s prvouvrščenimi, ki so doslej prav tako pokazali konstanto. Ponavljam, težko bo, vendar verjamem v svoje fante in končno zmago. Obenem imam občutek, da nas bo prišlo podpret nekoliko več ljudi kot po navadi. Vsekakor si vsi skupaj želimo čim večjo podporo in glasno navijanje s tribun. Nadejam se, da bo to naša prednost," je pred dvobojem svoje misli strnil strateg na klopi zmajev Zeljković.

Marcel Ratnik na generalki pred začetkom drugega dela sezone: Olimpija – Wolfsberger FOTO: NK Olimpija Ljubljana icon-expand

Osrednji branilec Ljubljančanov, Marcel Ratnik, verjame, da je Olimpija v primerjavi s Celjem boljša kot celota: "Na tekmi s Celjem nas zanimajo le tri točke. Če nam to uspe, smo veliko bližje prvemu mestu. V tekmo gremo polni energije, motivacije in zagona. Na zadnjih tekmah smo pokazali, da obramba lahko drži ničlo. Celotna ekipa dela za to, da ne prejmemo zadetka. To je ekipno delo. Vedno pravijo, da se obramba začne pri napadalcih in verjamem, da to velja tudi za nas. Ne glede na to, kaj se bo na tekmi zgodilo, verjamem, da bo vsak igralec dal svoj maksimum. Celje ima odlične posameznike, mislim pa, da smo boljši kot celota."

Damjan Vuklišević FOTO: Luka Kotnik icon-expand

'Vsako tekmo gremo na zmago' "Vsako tekmo gremo na zmago. Tokrat gre za dvoboj dveh najboljših ekip v ligi, zato pričakujem dobro tekmo. To je seveda odvisno tudi od igrišča, ampak mi se na to ne oziramo, gledamo zgolj nase in na našo igro. Naš cilj je, da pridemo do treh točk in se Olimpiji znova odlepimo na dvomestno prednost," pa je na drugi strani dejal Damjan Vuklišević, ki tvori osrednji obrambni dvojec z Davidom Zecom. "Poraz z Domžalami je pozitivno vplival na nas, vsaka ekipa v Evropi ima kdaj slab dan. Očitno je bil to naš slab dan, toda tekma je za nami, oziramo se samo na prihajajoči derbi," je 28-letni branilec še dodal o nedavnem porazu z Domžalami.