Tekmo v Ukrajini, ki je trajala več kot štiri ure, večkrat prekinili zračni alarmi

Tekma med Ruh Lvovom in Metalistom iz Harkova je trajala štiri ure in 25 minut, so poročale agencije, ki povzemajo ukrajinske medije. V Lvovu, ki je bil gostitelj tekme, so v tem obdobju zračni alarmi v skupnem seštevku trajali kar 145 minut in s tem skoraj dve uri in pol.