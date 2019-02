Žreb kraljevega pokala: Barca-Real že v polfinalu

ŠALA DNEVA Arhiv

Policist najde pingvina. Po nasvet stopi k načelniku in ta mu svetuje, naj ga odpelje v živalski vrt. Ko se načelnik po napornem dnevu vrača domov, vidi policista in pingvina pri sladoledarju in začudeno vpraša: ''Kaj ga nisi odpeljal v živalski vrt?''

Policist: ''Seveda sem ga, pa tudi v kino sva šla in zdaj sva stopila še na sladoled, veste, najraje ima limoninega …''