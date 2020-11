Žreb Lige prvakinj: Pomurke proti nekdanjim podprvakinjam

O napredovanju odločata dve tekmi, doma in v gosteh. Sprva se bo igralo v Gornji Radgoni (9. ali 10.12.), povratna tekma bo 15. oz. 16. decembra na Danskem. "Z žrebom smo zadovoljni. Imeli smo možnost, da se pomerimo z Barcelono ali Lyonom, kar bi bila nagrada za ves trud. Druga opcija pa je bila Zürich ali Fortuna. Zgodilo se je to zadnje. Optimistično pričakujemo prvo tekmo in ciljamo na zmago. Čeprav vemo, da je danski predstavnik vrhunska ekipa v vseh pogledih,"je za uradno spletno stran NZSvpovedal Sandi Bauer, trener ŽNK Nona Pomurje Beltinci.

Leta 2003 finalistke

Danski klub deluje od leta 1966, gre za 11-kratne danske državne in 9-kratne danske pokalne prvakinje, leta 2003 so bile celo finalistke predhodnice lige prvakinj. V lanski sezoni Lige prvakinj so prišle med 16 najboljših; sprva so porazile albansko Vllaznio (1:0 in 2:0), potem pa klonile proti Lyonu (0:7, 0:7). V domači ligi so na 3. mestu, po 12 krogih premorejo osem zmag, remi in tri poraze. V dresu tekmic Pomurk je v sezoni 2016/2017 igrala tudiDominika Čonč.



Uspešno v kvalifikacijah

V letošnji Ligi prvakinj sodeluje 62 ekip. Dvaindvajset zasedb si je zagotovilo mesto v šestnajstini finala tekmovanja, 10 pa skozi dva kroga kvalifikacij (tam je igralo 40 ekip), kjer so bile uspešne tudi varovanke trenerjaSandija Bauerja.Sprva so bile s 3:0 boljše od črnogorskega kluba ŽFK Breznica, v 2. krogu so s 4:1 premagale madžarski Ferencevaros.