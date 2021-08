Današnji ples kroglic za skupinski del Lige prvakov

Četrtek je poseben dan za nogometne navdušence, kajti pred nami je žreb skupin za Ligo prvakov. Dogajanje boste lahko v družbi našega komentatorja spremljali od 18. ure dalje na naši spletni strani. Poleg plesa kroglic pa bodo na prireditvi podeljene tudi nagrade najboljšim nogometašem za minulo sezono.

Pred nami je nova spektakularna sezona Lige prvakov. Nekaj ​​manj kot tri mesece, odkar je Chelsea v Portu dvignil pokal Lige prvakov (Chelsea je na stadionu Estadio do Dragao na Portugalskem premagal City Pepa Guardiole), se tekmovanje znova začenja, začenši s popoldanskim žrebom skupinskega dela v Turčiji. Prvič bomo na tem tekmovanju videli Lionela Messija v drugačnem dresu, kot je dres Barcelone. Za njih je v tem prestižnem tekmovanju odigral kar 149 tekem in dosegel 122 zadetkov. Zaenkrat se še ugiba tudi o tem, ali bomo lahko gledali Kyliana Mbappeja v belem ter Cristiana Ronalda v sinje modrem.

icon-expand Lionel Messi FOTO: PSG

Žoga Lige prvakov se bo začela kotaliti s prvimi tekmami, ki bodo odigrane 14. in 15. septembra. Nato pa 28. in 29. septembra, 19. in 20. oktobra, 2. in 3. novembra ter 23. in 24 novembra. Šesti krog bo odigran 7. in 8. decembra, veliki finale pa se bo odigral 28. maja 2022 na stadionu Krestovski v Sankt Peterburgu v Rusiji.

V prvem bobnu so zmagovalci minule sezone, in sicer: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern, Inter, Lille in Sporting, v drugem bobnu so Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilla in Borussia Dortmund. V tretjem Porto, Ajax, Šahtar Doneck, Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta in Zenit ter v četrtem Bešiktaš, Dinamo Kijev, Club Brugge, Young Boys, AC Milan, Malmö, Wolfsburg in Šerif Tiraspol.

icon-expand Slavje nogometašev Chelseaja FOTO: AP

Na seznamu kandidatov za nagrade prevladujejo lanski finalisti Lige prvakov, in sicer Chelsea ter Manchester City. Evropska nogometna zveza (Uefa) bo podelila priznanje za najboljšega igralca leta po njenem izboru. V igri za prestižno priznanje so Belgijec Kevin de Bruyne (Manchester City) ter Italijan Jorginho in Francoz N'Golo Kante (oba Chelsea). Lansko leto je nagrado prejel Poljak Robert Lewandowski.

Poleg igralca leta bodo podelili tudi nagrade za najboljšega igralca na vsakem igralnem položaju. Za nagrado se potegujejo vratarji: Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City) ter Edouard Mendy (Chelsea), branilci César Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City) ter Antonio Rüdiger (Chelsea), vezisti Kevin De Bruyne (Manchester City), Jorginho (Chelsea) ter N'Golo Kanté (Chelsea) in napadalci Erling Haaland (Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (Bayern) ter Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).