Žreb parov osmine finala: Trije Slovenci v pričakovanju slovitih tekmecev

O tem, da smo v preteklih dveh mesecih spremljali zelo zanimivo dogajanje na zelenicah širom stare celine in posledično v nekaterih skupinah videli presenetljiv razplet, ki je denimo prinesel izpad velikanov, kot sta Manchester United in milanski Inter, ni treba izgubljati odvečnih besed.

Prve tekme osmine finala bodo na sporedu 16./17. in 23./24. februarja, povratne pa 9./10. in 16./17. marca.

Tudi to, da se je prvič v svoji klubski zgodovini v novoustanovljenem formatu Lige prvakov v izločilne boje uvrstila Borussia iz Mönchengladbacha, je podatek, ki veseli slehernega ljubitelja najprestižnejšega klubskega tekmovanja na svetu. Podobno kot v lanski sezoni, v kateri je Atalanta našega reprezentanta Josipa Iličića presenetila vse z uvrstitvijo v četrtfinale in tam pošteno namučila nesramno bogati Paris Saint Germain z Neymarjem mlajšim in Kylianom Mbappejem na čelu. Po dolgem času pa smo bili priča kolektivnemu uspehu nemških predstavnikov, saj so se poleg omenjene Borussie M. v drugi del tekmovanja uvrstili še aktualni evropski klubski prvak Bayern iz Münchna, Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentančnega vezista Kevina Kampla in dortmundska Borussia. Zanimivo bo videti, do kod se lahko prebije v dozdajšnjem delu sezone odlični madridski Atletico z našim Janom Oblakom med vratnicama, ki je prejšnji konec tedna v mestnem derbiju z Realom doživel sploh prvi poraz v španskem državnem prvenstvu.