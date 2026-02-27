Naslovnica
Nogomet

Žreb parov osmine finala Lige prvakov

Nyon, 27. 02. 2026 11.24 pred 28 minutami 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Liga prvakov - žreb

Vse je nared za še zadnji žreb parov v letošnji sezoni nogometne Lige prvakov. Zmagovalci dodatnih kvalifikacijskih obračunov za uvrstitev v play-off omenjenega tekmovanja bodo čez približno uro dobili svoje tekmece na prvi stopnički izločilnih bojev. Bodite v naši družbi od 12.00 naprej na 24ur.com.

Osmina finala (žreb), možni pari:

PSG - Barcelona/Chelsea

Galatasaray - Liverpool/Tottenham

Real Madrid - Sporting Lizbona/Manchester City

Atalanta - Arsenal/Bayern München

Newcastle - Chelsea/Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham/Liverpool

Bodo/Glimt - Manchester City/Sporting Lizbona

Bayer Leverkusen - Bayern München/Arsenal

Prve tekme so na sporedu 10. in 11. marca, povratne pa teden dni pozneje (17. in 18. marca). Četrtfinale bo 7. in 8. aprila ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja. Finale bo 30. maja gostila Puskas Areni v Budimpešti.

nogomet liga prvakov žreb parov osmina finala nyon

