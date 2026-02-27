Žreb parov osmine finala Lige prvakov

Osmina finala (žreb), možni pari:
PSG - Barcelona/Chelsea
Galatasaray - Liverpool/Tottenham
Real Madrid - Sporting Lizbona/Manchester City
Atalanta - Arsenal/Bayern München
Newcastle - Chelsea/Barcelona
Atletico Madrid - Tottenham/Liverpool
Bodo/Glimt - Manchester City/Sporting Lizbona
Bayer Leverkusen - Bayern München/Arsenal
Prve tekme so na sporedu 10. in 11. marca, povratne pa teden dni pozneje (17. in 18. marca). Četrtfinale bo 7. in 8. aprila ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja. Finale bo 30. maja gostila Puskas Areni v Budimpešti.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.