Žreb parov osmine finala Lige prvakov

PSG - Barcelona/Chelsea

Galatasaray - Liverpool/Tottenham

Real Madrid - Sporting Lizbona/Manchester City

Atalanta - Arsenal/Bayern München

Newcastle - Chelsea/Barcelona

Atletico Madrid - Tottenham/Liverpool

Bodo/Glimt - Manchester City/Sporting Lizbona

Bayer Leverkusen - Bayern München/Arsenal

Prve tekme so na sporedu 10. in 11. marca, povratne pa teden dni pozneje (17. in 18. marca). Četrtfinale bo 7. in 8. aprila ter 14. in 15. aprila, polfinale 28. in 29. aprila ter 5. in 6. maja. Finale bo 30. maja gostila Puskas Areni v Budimpešti.