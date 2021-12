Žreb pokala: Bravo z Domžalami, Celjani proti Kopru

Ples kroglic je v moški konkurenci določil obračuna med Bravom in Domžalami ter Koprom in Celjem. V prvem polfinalu Ženskega pokala NZS se bosta pomerila ŽNK Radomlje in ŽNK Olimpija Ljubljana, medtem ko bosta v drugem polfinalu obračunala ŽNK Ljubljana in ŽNK Doxakey. V polfinalu obeh pokalnih tekmovanj ni povratnih dvobojev.

Polfinale Ženskega pokala NZS bo 16. aprila 2022, polfinale Pokala Pivovarna Union pa 20. aprila 2022. Finalni pokalni dan bo na sporedu 11. maja 2022. Polfinale pokala:

Bravo - Domžale Koper - Celje Ženski pokal NZS, polfinale:

ŽNK Radomlje - ŽNK Olimpija



ŽNK Ljubljana - ŽNK Doxakey