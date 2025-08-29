Svetli način
Žreb v Monaku Celjanom med drugimi namenil Rijeko in irski dvojec

Monte Carlo, 29. 08. 2025 14.00 | Posodobljeno pred 42 minutami

STA , A.V.
Nogometaši Celja so na žrebu ligaškega dela konferenčne lige v Monaku dobili tekmece za jesenski del tega evropskega tekmovanja. Izbranci Alberta Riere bodo igrali proti varšavski Legii doma, Shamrock Rovers v gosteh, AEK Atene doma, Rijeki v gosteh, Shelbournu doma in Sigmi Olomuc v gosteh.

Celje se je drugič zapovrstjo prebilo v ligaški del konferenčne lige, v kateri je v prejšnji sezoni igralo celo v četrtfinalu. Tudi tokrat so na poti do ligaškega dela izločili bogatejše klube, nazadnje v četrtek Banik iz Ostrave.

Tekme prvega kroga bodo 2. oktobra, ligaški del se bo končal po šestih krogih 18. decembra. Sledili bodo izločilni boji, finale pa bo 27. maja v Leipzigu.

dwarf3
29. 08. 2025 14.48
Odlično, upam na 12 točk. Aek z zvedniki tipa Jovič in martial.. odlično. Legia z nerealnimi navijači. Celje lepo točke letos nabere in čim dlje... Da bo drugo leto v kvalifikacijah za ligo prvakov imel več moznosti vsaj za uefa pokal. Kar se lige tiče , res bo veliko tekem a vseeno mislim da bodo zdržali.
ODGOVORI
0 0
gullit
29. 08. 2025 14.47
+1
Tekmeci so kvalitetni, saj slabih skoraj ni. Ampak verjamem v Celje ter v njihovega super trenerja Riero, da bodo dobro, lepo igrali ter da se bodo uvrstili naprej. To so že sedaj dokazali, ko so izločili zelo dobra moštva (Lugano, Banik,...)
ODGOVORI
1 0
n0rc
29. 08. 2025 14.41
+1
Glede na trenutno formo, bi tole mogl brez problema it skoz
ODGOVORI
1 0
blue3dragon
29. 08. 2025 14.40
+2
Legija... Grda tekma, težave bodo z njihovimi huligani, ki so znani po nasilništvu, pa še nerazčiščene račune imajo z BBB. To bo še velik hec...
ODGOVORI
2 0
St. Gallen
29. 08. 2025 14.38
+2
Zna biti kaksen mio€ vec vec v blagajni
ODGOVORI
2 0
Heprk
29. 08. 2025 14.37
+2
Dober žreb, z hrvati bo trening, ostale pa lagano.
ODGOVORI
2 0
jozefStefan
29. 08. 2025 14.17
+1
Dober žreb... z vsemi se bo dalo igrat. Legia bo verjetno najtežja, pa seveda Rijeka ne bo lahka ker bo igralo še kaj drugega kot fuzbal.. ostalo pa se mi zdi kar tu-tu.
ODGOVORI
1 0
jozefStefan
29. 08. 2025 14.21
+1
uf in AEK!
ODGOVORI
1 0
