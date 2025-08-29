Žreb v Monaku Celjanom med drugimi namenil Rijeko in irski dvojec

Nogometaši Celja so na žrebu ligaškega dela konferenčne lige v Monaku dobili tekmece za jesenski del tega evropskega tekmovanja. Izbranci Alberta Riere bodo igrali proti varšavski Legii doma, Shamrock Rovers v gosteh, AEK Atene doma, Rijeki v gosteh, Shelbournu doma in Sigmi Olomuc v gosteh.
Celje se je drugič zapovrstjo prebilo v ligaški del konferenčne lige, v kateri je v prejšnji sezoni igralo celo v četrtfinalu. Tudi tokrat so na poti do ligaškega dela izločili bogatejše klube, nazadnje v četrtek Banik iz Ostrave.
Tekme prvega kroga bodo 2. oktobra, ligaški del se bo končal po šestih krogih 18. decembra. Sledili bodo izločilni boji, finale pa bo 27. maja v Leipzigu.
