Žreb skupin za SP: Trumpu nagrada za mir

Žreb skupinskega dela svetovnega prvenstva 2026, prvega z rekordnim številom reprezentanc, je pritegnil številna znana športna in glasbena imena. Tudi predstavniki 64 držav bodo z napetostjo spremljali razpored skupin. Do zdaj se je na mundial uvrstilo 42 ekip, preostalih 22 pa bo spomladi tekmovalo za zadnjih šest mest. Slovenija se turnirja žal ne bo udeležila, saj ji kvalifikacije niso uspele.
Med povabljenimi na dogodek je seveda tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki mu je predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino v dvorani Kennedy Center podelil prvo Fifino nagrado za mir.
