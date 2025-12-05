Svetli način
Nogomet

Žreb skupin za SP: Trumpu nagrada za mir

Washington, 05. 12. 2025 18.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M. , N.M.
Komentarji
8

V Washingtonu trenutno poteka žreb za svetovno nogometno prvenstvo 2026, ki bo prvič v zgodovini štelo 48 reprezentanc. Ta dogodek bo razkril vseh 12 skupin in navijačem pokazal, kako bo videti razširjeni format turnirja, ki bo potekal v ZDA, Mehiki in Kanadi. Za nogometne navdušence je to trenutek, na katerega so čakali z veliko napetostjo.

FIFA je pri razvrščanju v štiri bobne upoštevala najnovejšo lestvico reprezentanc. Vsaka skupina bo iz vsakega bobna dobila po eno ekipo.
FIFA je pri razvrščanju v štiri bobne upoštevala najnovejšo lestvico reprezentanc. Vsaka skupina bo iz vsakega bobna dobila po eno ekipo. FOTO: X

Žreb skupinskega dela svetovnega prvenstva 2026, prvega z rekordnim številom reprezentanc, je pritegnil številna znana športna in glasbena imena. Tudi predstavniki 64 držav bodo z napetostjo spremljali razpored skupin. Do zdaj se je na mundial uvrstilo 42 ekip, preostalih 22 pa bo spomladi tekmovalo za zadnjih šest mest. Slovenija se turnirja žal ne bo udeležila, saj ji kvalifikacije niso uspele.

Med povabljenimi na dogodek je seveda tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki mu je predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino v dvorani Kennedy Center podelil prvo Fifino nagrado za mir.

Naslednji članek

Messi pred svetovnim prvenstvom: 'Imamo ekipo, polno zmagovalcev'

M_teoretik
05. 12. 2025 18.39
Pa bo Tromp sploh dovolil tujcem vstop na tekmovanja!?
ODGOVORI
0 0
arctic
05. 12. 2025 18.36
+1
albanija in aberbaijan?
ODGOVORI
1 0
M_teoretik
05. 12. 2025 18.31
+0
Tramp bo še mundial uniču s svojim trampizmom!?
ODGOVORI
2 2
JanezNovak13
05. 12. 2025 18.27
+1
Zaradi nastopa na Evroviziji ne smejo na to prvenstvo?
ODGOVORI
1 0
r.h.
05. 12. 2025 18.14
+2
Bravo SLOVENCI, ne išči sreče drugot, kot je doma.
ODGOVORI
2 0
Polde8
05. 12. 2025 18.12
+0
Katastrofa
ODGOVORI
1 1
Miran1960
05. 12. 2025 18.08
+3
Ta model je kot kardašjanke...kam vse se bo še urinil
ODGOVORI
4 1
txoxnxy
05. 12. 2025 18.04
+9
Slovenija bojkotira nastop kot na evrosongu , he he .
ODGOVORI
9 0
