Bravo zapravil prednost iz Mostarja, v tretji krog potuje Zrinjski

Varovanci Aleša Arnola so imeli že v 23. minuti priložnost za popoln preobrat, a je žoga po visokem skoku in strelu z glavo Miguela Rodriguesa švignila mimo gostujočih vrat.

V zelo zahtevnih pogojih za igro so se nogometaši ljubljanskega Brava pogumno borili z gosti iz Mostarja, ki pa so na koncu s skupnim izidom 2:3 napredovali v 3. krog kvalifikacij za uvrstitev v Konferenčno ligo.

V 63. minuti je kmalu po vstopu v igro do imenitne priložnosti prišel rezervist Matej Poplatnik, toda 32-letni napadalec je bil premalo natančen. Zgrešeno šanso je tri minute kasneje kaznoval Slobodan Jakovljević, ki je izkoristil neodločnost domače obrambe.

Delo kapetana je nadaljeval Frano Mlinar, ki je iz prostega strela poslal žogo za hrbet čuvaja Orbanića, Zrinjski pa je bil na pragu preboja v tretji krog. Toda Bravo še ni rekel zadnje, ljubljanska zasedba je z vso silo pritisnila na nasprotnika.

Šiškarji so bili blizu podaljška, toda neverjetno priložnost sta zapravila Victor Giadado in Poplatnik, ki je sprožil čez prazna vrata. Bravo, ki je sploh prvič nastopal v evropskih kvalifikacijah, je tako na koncu po borbeni predstavi izpadel. To pa je bilo tudi zadnje dejanje z njihove strani na stadionu v Šiški pred prenovo celotne infrastrukture.

Izid:

Bravo - Zrinjski 1:3 (1:1) // 2:3

Tučić 21.; Mulahusejnović 16., Jakovljević 66., Mlinar 80.

// - skupni izid