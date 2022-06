Žrtev prometne nesreče na Pomurskem nekdanji Murin vratar

S Policijske uprave Murska Sobota so v četrtek sporočili, da je v prometni nesreči umrl motorist. Do nesreče je prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja 29-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je pred naseljem Rankovci trčil v 44-letnega voznika motornega kolesa, ki mu je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. Iz nogometnega kluba Mura so kasneje sporočili, da gre za njihovega nekdanjega člana, in sicer vratarja Nikolo Talaberja.

"Danes nas je pretresla novica, da nas je veliko prezgodaj zapustil naš nekdanji vratar Nikola Talaber. Svojcem v teh težkih trenutkih izrekamo iskrene sožalje. Nikola, počivaj v miru!" so v četrtek pozno zvečer pri NŠ Mura zapisali na svojih družbenih omrežjih. Nikola Talaber je sicer odigral le nekaj tekem za člansko moštvo Mure, v svoji karieri pa je igral tudi za nekatere manj znane nogometne klube v Sloveniji, in sicer za Beltince, Tišino in Bakovce.