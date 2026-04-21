Žrtvoval zgodovinski finale, da bi v njem uživali žena in hči

Televizijski program El Chiringuito, ki nase običajno opozarja s senzacionalističnimi zgodbami in kontroverznimi mnenji tako imenovanih "strokovnjakov", je med finalom španskega kraljevega pokala prišel do zgodbe, ki ogreje srce slehernemu nogometnemu navijaču.
Pred stadionom La Cartuja, kjer je potekal finale, je namreč eden od novinarjev naletel na navijača Real Sociedada, ki je dogajanje spremljal od zunaj. Kot je pojasnil, je v Sevillo s severa države pripotoval le z dvema vstopnicama, ki sta ju nato uporabili njegova žena in hči.
Sam je tako sprejel, da bo razplet dramatičnega finala spremljal na bližnji ulici. Obenem je bil njegov mobilni telefon skoraj izpraznjen, zato tekme ni spremljal v prenosu, ampak je o razpletu zgolj poslušal.
Ko je njegov klub četrtič v zgodovini prišel do pokalne lovorike, so ga oblile solze. Skupaj s preostalimi navijači pa je nato svoje ljubljence lahko pozdravil tudi v domačem San Sebastianu, kjer je dan po finalu potekalo bučno slavje.
