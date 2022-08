Žugelj proti Arsenalu, Matavž proti rdečim vragom

Bodö/Glimt Nina Žuglja bo v skupini A z Arsenalom, PSV Eindhovnom in Zürichom, Fenerbahče Mihe Zajca pa v skupini B s kijevskim Dinamom, Rennesom in AEK Larnako.

Ludogorec, ki ga vodi Ante Šimundža, njegov član pa je Žan Karničnik, bo igral v skupini C skupaj z Romo, Betisom Sevillo in HJK Helsinki.

Omonia Tima Matavža bo igrala v skupini E z Manchester Unitedom, Realom Sociedadom in Šerifom Tiraspolom, graški Sturm Jona Gorenca Stankovića in Tomija Horvata pa bo v skupini F z Laziom, Feyenoordom in Midtjyllandom.

Preboj v skupinski del evropske lige je klubom prinesel 3,63 milijona evrov, vsaka zmaga v skupini pomeni 630.000, vsak neodločen izid pa 210.000 evrov.

Skupinski del se bo začel 8. septembra, končal pa 3. novembra. Tekme za osmino finala bodo 16. in 23. februarja, osmina finala bo 9. in 16. marca, četrtfinale 13. in 20. aprila, polfinale 11. in 18. maja, finale pa bo 31. maja v Budimpešti. Zmagovalec si bo priigral igranje v ligi prvakov v sezoni 2023/24.