Župan Liverpoola: Derbi naj gosti Goodison Park

Prizorišča mestnega derbija, v katerem bi moral vlogo domačina opravljati Everton, še niso potrdili. Tekma bi morala biti na sporedu 21. junija in bi lahko Liverpool že popeljala do težko pričakovanega prvega državnega naslova po 30 letih, seveda le v primeru, da bi branilcu naslova in trenutno prvemu zasledovalcu Manchester Cityju spodrsnilo na obračunu z Arsenalom.

Za prestavitev nekaterih tekem visokega tveganja navijajo v vrstah policije, saj se pojavljajo skrbi, da bi se navijači zbirali v bližini stadionov in s tem kršili pravila socialnega distanciranja med pandemijo covida-19.

'Sam ne bi imel nobenih pripomb'

"Smo v boljšem položaju kot pred štirimi tedni, uspelo pa nam je tudi prenesti sporočilo, zakaj je tako zelo pomembno, da se nihče ne zbira pred ali blizu stadionov,"je župana Joeja Andersonanavajal The Athletic."Od takrat naprej smo imeli priložnost, da govorimo z navijači, klubi pa so opravili svoj del naloge in prenesli sporočilo, da se jih morajo navijači izogibati. Oba kluba sta to jasno povedala, Jürgen Klopp je to jasno povedal. Zato sam ne bi imel nobenih pripomb, če bi tekme igrali na domačih stadionih naših klubov ‒ tako derbi na Goodisonu kot Liverpoolove tekme na Anfieldu."

Liverpool devet krogov pred koncem vodi za verjetno neulovljivih 25 točk, naslov pa bi varovanci nemškega stratega Jürgna Kloppazagotovo osvojili s šestimi točkami ali vsega tremi, če kot že rečeno Man. City na prestavljeni tekmi ne premaga Arsenala. Anderson je še zatrdil, da je zeleno luč za derbi na Goodison Parku prižgala tudi policija.

Klopp 'ponosen' na varovance zaradi fotografije v podporo Floydu in Black Lives Matter

"Merseysidska policija je jasno povedala, da podpira izvedbo derbija in oni so odgovorni za dogajanje zunaj stadiona ter ohranjanje socialnega distanciranja," je še povedal Anderson.

Klopp se je medtem oglasil za Sky Deutschland, kjer je spregovoril tudi o "ponosu", ki ga je občutil, ko so varovanci pred treningom pokleknili v poklon gibanju za rasno enakost (tako imenovani Black Lives Matter, op. a.). V ponedeljek so nogometaši Liverpoola skupaj pokleknili tudi za umrlega Georgea Floyda, čigar smrt v rokah policije iz Minneapolisa je v Združenih državah Amerike in ponekod po Evropi privedla do ostrih in na trenutke tudi nasilnih protestov. Poleg Liverpoola so podporo s ključnikom #BlackLivesMatter oziroma podobnimi objavami izrazili tudi Chelsea, Newcastle United in Leicester City.

"Za nas je stik med nami in Black Lives Matter nekaj naravnega," je za Skypovedal Klopp. "Če pogledate našo ekipo, imamo igralce iz Afrike, iz Anglije. To je tako naravno za nas, da sprva nismo niti razmišljali o tem, da bi poslali sporočilo. Ker je povsem običajno, nihče se ni zavedal, da bi to morali povedati še enkrat. A nato so fantje to opazili. Nato so se spontano odločili, da to storijo. Že dolgo sem zelo ponosen na fante, a to je bil še en izjemen trenutek. Ko sem jih videl tam in so posneli to fotografijo, sem bil res ponosen, ker je bilo tudi pomembno sporočilo. O tem ni dvoma."