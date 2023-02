'Zver' se je prebudila: Ronaldo v dobri uri do pokra golov

Slavni portugalski nogometaš Cristiano Ronaldo je po zadržanem začetku nove avanture v karieri pri ekipi Al Nassr, ko ni bil ravno napadalno razpoložen in se je zgolj enkrat vpisal med strelce na prvih treh tekmah, tokrat zablestel v vsem svojem sijaju. Portugalec je na gostovanju pri ekipi Al Wehde zabil vse gole na tekmi (4:0) in se tako podpisal pod poker golov. In to že v dobri uri igre.

Spomnimo, Cristiano Ronaldo je (šele) na tretji uradni tekmi v dresu novega delodajalca Al Nassra le dočakal prvi zadetek. Na gostovanju pri Al Fatehu je v 93. minuti postavil končnih 2:2, potem ko je v svojem slogu izkoristil najstrožjo kazen. Pred tem je v prvem polčasu zapravil 100-odstotno priložnost, ko je žogo iz ugodnega položaja poslal v prečko. S tem zadetkom armade navijačev kot tudi lastnike kluba še ni ravno prepričal, jih je pa povsem prevzel in navdušil po 16. krogu prvenstva in gostovanju pri ekipi Al Wehde, ko je zablestel v vsem svojem sijaju, saj je zabil kar vse štiri gole na tekmi za visoko zmago svojega moštva. Ob tem je prišel tudi do jubilejnega 500. ligaškega zadetka v karieri. Po zadržanem začetku kariere v Savdski Arabiji je 38-letni Portugalec na zadnjih dveh tekmah zabil pet golov in povsem pomiril bogate lastnike kluba, ki so po slabšem strelskem učinku že izgubljali potrpljenje. Sploh ker je Al Nassr po 16. krogu prvenstva zasedel sam vrh prvenstvene tabele. Novi mejniki neuničljivega Portugalca

Ronaldo je torej dosegel nov mejnik v karieri. 500 doseženih golov in več. Tri je zabil za Sporting iz Lizbone, 103 v dveh obdobjih za Manchester United, 311 za Real Madrid ter 81 za Juventus. Četrtkovi štirje goli so pomenili tudi njegov 61. "hat-trick", sicer pa je pred tem za novega delodajalca dosegel en zadetek po prestopu iz Uniteda. S prestopom v Savdsko Arabijo bo Ronaldo prejel več kot 400 milijonov evrov. To vključuje tudi 200 milijonov za promocijo Savdske Arabije za kandidaturo za svetovno prvenstvo 2030.



Izid:

Al Wehde - Al Nassr 0:4 (0:2)

Ronaldo 21., 40., 53., 61.