Zvestoba brez primere: Nico Williams še 10 let v Bilbau

Čeprav so lokalni mediji zadnje tedne poročali, da se bo španski nogometni reprezentant Nico Williams preselil k španskemu prvaku Barceloni, je 22-letnik podaljšal pogodbo z Athletic Clubom iz Bilbaa. Kot so danes sporočili iz baskovske ekipe, je Williams pogodbo do junija 2027 podaljšal do junija 2035.