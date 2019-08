Zvestoba do groba: Puyol priznal, da je dvakrat zavrnil ponudbo Reala

"Bolj kot lovorika na svetovnem prvenstvu s špansko reprezentanco leta 2010 je zame pomembnejša tista iz Lige prvakov v Parizu leta 2006, saj je bila z Barcelono, ki jo najbolj čutim pri srcu," je v pogovoru v oddaji 'Quan s'apaguen els llums'(Ko ugasnejo luči, op. p.) za televizijo TV3 povedal danes 41-letni Katalonec Carles Puyol, ki je dolga leta nosil dres Barcelone, kjer je poveljeval obrambi katalonskega giganta. V Barceloni je preživel celotno kariero, vse od leta 1996 do 2014. V oddaji je še izrekel zelo zanimivo izjavo, realizacijo katere bi si čez nekaj let želel videti skorajda vsak zvest Barcelonin navijač: "Si predstavljate Gerarda Piqueja na mestu predsednika, Xavija v vlogi glavnega trenerja in mene na funkciji športnega direktorja?"