Zveza prikimala datumu, ki si ga želita Barca in Real, a ni še konec

Po tednu špekulacij in vnovičnem "nagajanju" med vodstvom tekmovanja (LaLiga) in Špansko nogometno zvezo (RFEF), je tekmovalni odbor RFEF sporočil, da bo tekma med Barcelono in madridskim Realom na sporedu 18. decembra. LaLiga ni skrivala, da ji bolj ugaja zgodnejši termin (4. ali 7. december), a v teh primerih ima zadnjo besedo krovna nogometna organizacija. Na njeno stran sta se v izjavah za javnost postavila tudi španski in katalonski velikan, ki sta odbor RFEF pozvala, da naj stoji za svojo odločitvijo, medtem ko so prvega moža LaLige Javierja Tebasaobtožili, da "blokira" težko pričakovano tekmo.