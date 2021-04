Zveza spet javno podprla Löwa: 'Razočaranje ne spreminja načrtov'

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, je Joachim Löwsicer že pred časom napovedal, da se bo po koncu letošnjega evropskega prvenstva poslovil. Po tej tekmi pa so številni v Nemčiji menili, da je čas za ta korak že zdaj. To je bil namreč prvi poraz Nemčije v kvalifikacijah za SP po 20 letih. A vsaj za zdaj sprememb ne bo.

"Razočaranje na tekmi s Severno Makedonijo ne spreminja naših načrtov in časovnice delovanja. Dejali smo, da bomo imeli do nadaljevanja kvalifikacij za SP septembra novega selektorja in tega ne bomo spreminjali. Trdno ostajamo pri tem,"je dejal predsednik Nemške nogometne zveze (DFB) Fritz Kellerv pogovoru za časnik Bild.

Bierhoff: Ima znanje in izkušnje

Selektorja je podprl tudi direktor DFB Oliver Bierhoff.

"Jogi Löw ima znanje in izkušnje za to, da bo ekipo uspešno vodil na prvenstvu. Je tudi motiviran, da zadnje tekmovanje v vlogi trenerja uspešno pripelje do konca," je dejal Bierhoff.

Pojasnil je še, da DFB aktivno išče naslednika – po njegovih načrtih naj bi predsedstvo zveze o novem selektorju razpravljalo že pred začetkom EP 11. junija.