Povratna tekma zadnjega dela kvalifikacij za Ligo prvakov med Crveno zvezdo in Bodo/Glimtom je v zadnjih dneh glavna tema v Beogradu. Domači računajo na peklensko podporo s tribun, Norvežani, ki so na svojem stadionu slavili z 2:1, pa na skandinavsko hladnokrvnost.

Kultni tunel do pekla Marakane Prehod iz garderob skozi tunel do zelenice je na Marakani res nekaj posebnega. Ob tem je težko ostati ravnodušen. Pod pritiskom neverjetnega vzdušja so podlegle že mnoge velike ekipe, med njimi tudi Liverpool v skupinskem delu Lige prvakov v sezoni, ko je nato postal evropski prvak. Na drugi strani pa to vlije dodatnega vetra v hrbet Zvezdinih igralcev. "Tukaj so ustvarjeni najboljši, tukaj so padali največji," pravi zapis pred vhodom v tunel, ki že sam po sebi požene kri po žilah.

"Ta tunel je res nekaj posebnega in ni kliše, ko to pravim. Akustika je sijajna, gre za ogromno število navijačev, ki so dobesedno nad glavami nogometašev. Imeli smo tuje igralce, ki še nikoli niso okusili takšne atmosfere, nekateri so se tega na začetku celo malce ustrašili," pravi predstavnica srbskih prvakov Tatjana Šajković.

Povratni obračun zadnjega dela kvalifikacij za Ligo prvakov med Crveno zvezdo in norveško zasedbo Bodo/Glimt bo nocoj na Marakani. Tekmo si boste lahko od 20.45 ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO.

"Tukaj v Beogradu so fanatiki za te tekme, ko se gre za žive in mrtve. Vsi nestrpno pričakujejo to tekmo, na nas pa je, da jih razveselimo in se skupaj uvrstimo v Ligo prvakov," je dodal slovenski vezist pri Crveni zvezdi Timi Max Elšnik.

Srbska vročica ali norveška hladnost? Ali bo skandinavska hladnokrvnost imuna na takšen pekel, se sprašujejo mnogi po centru Beograda. Navijači rdeče-belih precej upov ob vzdušju polagajo tudi na vročino, saj jo Norvežani seveda precej težje prenašajo. A vendarle je dan pred tekmo v srbski prestolnici, kjer že mesec dni vlada nenormalna vročina, deževalo in nekoliko ohladilo ozračje, kar povzroča dodatne skrbi pri Zvezdinih pristaših. Slednji so pri mnenjih glede nocojšnjega epiloga precej razdeljeni. Nekateri menijo, da bi slovensko obarvana Crvena zvezda - Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić - morala zlahka opraviti s tekmecem, spet drugi pa so precej bolj pesimistični.

Bodo/Glimt je zadnja leta reden udeleženec enega izmed treh evropskih tekmovanj pod okriljem Uefe. V sezoni 2021/22 so se prebili do četrtfinala Konferenčne lige, leto kasneje so igrali v Ligi Evropa, lani pa znova v Konferenčni. Ob tem so ugnali tekmece kot so Roma, Celtic, Bešiktaš in Dinamo Zagreb.

Uvod v tekmo bo izrednega pomena, kjer bomo videli odziv Skandinavcev na začetni nalet Zvezde na krilih fanatičnih navijačev. Če Bodo/Glimt zdrži prvi del prvega polčasa, potem Srbe čaka izredno težka naloga v lovu na zaostanek s prve tekme.

"Zelo zahteven nasprotnik, na tem nivoju ni lahkih tekmecev. Gre za organizirano ekipo, ki je tekaško odlično pripravljena. Prepričan sem, da bomo spremljali imenitno tekmo z vrhunsko atmosfero," je pred tekmo dejal Vladan Milojević, trener Zvezde, ki je bila zadnji vikend prosta, saj je bil ligaški dvoboj z Bačko Topolo v luči brezskrbnih priprav na Evropo prestavljen. Na drugi strani so si aktualni norveški prvaki, ki so v Beograd zaradi lažje in bolj mirne priprave prispeli že dva dni pred tekmo, priigrali dobro popotnico, ko so s kar 6:0 povsem razbili Sarpsborg.

