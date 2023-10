Zvezda je rojena: 17-letni Guiu novi veliki up Barcelone

To je bila prava 'rovovska' bitka, ki jo je le minuto po tem, ko je vstopil v igro (79. minuta), odločil novi veliki up Barcelone Marc Guiu. Ta je lepo izkoristil imenitno globinsko podajo Joaa Felixa in hladnokrvno zatresel mrežo baskovskega moštva.

Veselju navijačev blaugrane ni bilo videti konca, medtem ko so španski mediji kar tekmovali med seboj, kdo bo mlademu napadalcu Barcelone namenil večji hvalospev. "Zvezda je rojena," so zapisali pri El Mundu Deportivu. "Kakšna lahkotnost gibanja in hladnokrvnost v zaključku. To zmorejo le največji talenti," pa se je bohotilo na glavnih straneh El Paisa.