Zvezda z Lillom, Dinamo z Genkom, obeta se tudi slovenski dvoboj

Preostali pari kvalifikacij za osmino finala so Brann - Bologna, Ludogorec - Ferencvaros, Celtic - Stuttgart, Fenerbahče - Nottingham Forest in PAOK - Celta Vigo.

V osmini finala pa zmagovalca med Dinamom in Genkom čaka ali Freiburg ali Roma, eden od teh dveh bo tudi tekmec zmagovalca para Brann - Bologna.

Crveno zvezdo v primeru napredovanja v osmini finala čakata Aston Villa oziroma Lyon, eden od njiju bo tudi nasprotnik boljšega iz para PAOK - Celta.