Zvezda z Lillom, Dinamo z Genkom, obeta se tudi slovenski dvoboj

Preostali pari kvalifikacij za osmino finala so Brann - Bologna, Ludogorec - Ferencvaros, Celtic - Stuttgart, Fenerbahče - Nottingham Forest in PAOK - Celta Vigo.
V osmini finala pa zmagovalca med Dinamom in Genkom čaka ali Freiburg ali Roma, eden od teh dveh bo tudi tekmec zmagovalca para Brann - Bologna.
Crveno zvezdo v primeru napredovanja v osmini finala čakata Aston Villa oziroma Lyon, eden od njiju bo tudi nasprotnik boljšega iz para PAOK - Celta.
Boljšega iz obračuna med Panathinaikosom in Viktorio pa nato čakata Midtjylland ali Betis, eden od teh bo igral proti zmagovalcu para Fenerbahče - Nottingham Forest.
Zmagovalec med Ludogorcem in Ferencvarosom pa se bo meril bodisi s Portom bodisi z Brago, eden od teh dveh portugalskih klubov bo tudi tekmec boljšega iz dvoboja Celtic - Stuttgart.
Prve tekme dodatnih kvalifikacij za osmino finala bodo 19., povratne pa 26. februarja.
Pari dodatnih kvalifikacij za osmino finala Evropske lige:
Dinamo Zagreb - Genk
Brann - Bologna
Ludogorec - Ferencvaros
Celtic - Stuttgart
Panathinaikos - Viktoria Plzen
Fenerbahče - Nottingham Forest
PAOK - Celta Vigo
Lille - Crvena zvezda
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.