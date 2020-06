Na seznamu okuženih tudi direktor Crvene zvezde

Med najbolj znanimi srbskimi športnimi obrazi, ki so okuženi sta tudi teniški igralec Novak Đoković in košarkar lige NBA Nikola Jokić . Pred kratkim smo poročali, da je okuženih tudi pet nogometašev srbskega nogometnega prvaka Crvene zvezde, na seznamu sta sedaj tudi nekdanji članski reprezentančni selektor Ilija Petković in generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić .

"Pozitiven sem na covid 19. To je rezultat, ki sem ga dobil po testiranju. V soboto pred proslavljanjem naslova prvaka sem se testiral in test je bil negativen. Vendar sem imel zadnja dva dneva povišano temperaturo in šel sem na novo testiranje, tokrat je bil izid testa pozitiven. Sem doma, počutim se bolje in danes nima temperature. Upam, da bo čez nekaj dni vse v redu,"so Terzićevo zapisali na klubski spletni strani, vendar je nato moral direktor v beograjsko bolnišnico, a kot poročajo beograjski časniki, se zaenkrat dobro počuti.