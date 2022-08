Zvezdaše čaka pekel v Izraelu: 'Prodali bi lahko 70 tisoč vstopnic'

Stadion Sammy Ofer, ki sprejme dobrih 30 tisoč navijačev, bo danes zvečer pokal po šivih. Vstopnice za težko pričakovan obračun s Crveno zvezdo so bile na voljo samo članom kluba in so pošle že pred dnevi. V ponedeljek jih ni bilo več mogoče kupiti, brez njih so ostali celo nekateri člani kluba iz tretjega največjega izraelskega mesta.

"V vsakem trenutku je v vrsti za vstopnice čakalo več deset tisoč navijačev. Žal nam je, da jih veliko ne bo na sredini tekmi. Lahko bi napolnili stadion s 70 tisoč sedeži," so v sporočilu za javnost zapisali na Maccabijevi spletni strani.

Izraelski ljubitelji nogometa na predstavnika v Ligi prvakov čakajo že vse od sezone 2015/2016, ko je evropsko elito nazadnje okusil Maccabi Tel-Aviv. Slednji je poleg Maccabija iz Haife edini, ki je v Ligi prvakov doslej zaigral dvakrat. Nogometaši iz Haife so v njej nastopali v sezonah 2002/2003 in 2009/2020.

Vzdušje s tekme Maccabi Haifa – Olympiakos v drugem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov, tudi takrat je bil stadion Sammy Ofer povsem poln: