Zvezdnica resničnostnih šovov šokirala: 'Cristiano je psihopat'

Cristiano Ronaldo je "psihopat", ki naj bi bil pripravljen groziti tudi z umorom. To so odmevne trditve Jasmine Lennard, angleške manekenke in igralke, nekdanje Ronaldove partnerke, ki je stopila v bran Kathryn Mayorgi, ki portugalskega nogometnega superzvezdnika že več let obtožuje, da jo je posilil v enem od lasvegaških hotelov.

"Rekel mi je, da me bo, če bom hodila s kom drugim ali zapustila hišo, dal ugrabiti in dal razrezati moje truplo, in da ga bodo nato dali v vrečo in ga vrgli v reko," je v nizu osupljivih zapisov na Twitterju objavila Lennardova. "Psihopat je," je še dodala o članu Juventusa, ki je v Torino pred začetkom aktualne sezone prestopil iz madridskega reala.

Ima mapo, ki je polna groženj

Lennardova, sicer zvezdnica britanskih resničnostnih šovov, je že leta 2010 za Daily Mirrorprvič spregovorila o razmerju s 33-letnim nogometašem. Ta naj bi zapravil "več tisoč dolarjev" za najemanje zasebnih detektivov, ki so ves čas sledili njej in njeni družini.