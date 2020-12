Zvezdnik Ajaxa v velikih težavah: aretiran zaradi napada z nožem

V Amsterdamu so aretirali nizozemskega nogometnega reprezentanta in nogometaša Ajaxa Quincyja Promesa. Osemindvajsetletnega napadalca so osumili povzročitve težke telesne poškodbe – julija naj bi na družinski zabavi z nožem napadel sorodnika, ki si je v incidentu med drugim težje poškodoval koleno, poroča tabloid De Telegraaf.

Quincy Promes je z Ajaxom pred dnevi izpadel iz Lige prvakov, a ta hip to še zdaleč ni njegova največja težava. FOTO: AP Tiskovni predstavnik amsterdamske policijeJelmer Geerds je za AFP potrdil, da so aretirali 28-letnega moškega, vendar drugih podrobnosti ni želel posredovati. Povedal je še, da je osumljenec v priporu, odločitev, ali ga bodo izpustili ob plačilu varščine, pa bodo sprejeli še to nedeljo. Kot poroča nacionalna televizija, so v Ajaxu potrdili le, da Quincyja Promesav nedeljo ni bilo na treningu. V Amsterdamu rojeni Promes, znan po svoji hitrosti in tehničnem stilu igranja, se je lani Ajaxu pridružil iz Seville, njegov prestop je bil vreden 15 milijonov evrov. Pred tem je igral za moskovski Spartak, v Rusiji so ga leta 2017 razglasili za nogometaša leta.