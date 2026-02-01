Zvezda Atalante odslej ob boku Jana Oblaka

Ademolo Lookmana, za katerega bodo Madridčani predvidoma plačali približno 40 milijonov evrov, od podpisa pogodbe loči še zdravniški pregled. Krilni nogometaš je za Atalanto v tej sezoni na 19 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel tri gole.

V Londonu rojeni nogometaš je kariero začel pri Charltonu in nadaljeval pri Evertonu. Sledila je selitev v Leipzig, kot posojen je igral še za Fulham in Leicester, preden se je leta 2022 preselil v Bergamo k Atalanti.