Udarec za Španijo: zvezdnik Barcelone s poškodbo tik pred mundialom

Vezistu blaugrane in pomembnemu členu španske reprezentance grozi, da bo po zlomu stopalnice ostal brez nastopa na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu, ki ga bodo poleti gostile ZDA, Kanada in Mehika.

Kot so sporočili iz Barcelone, si je Fermin Lopez na nedeljski tekmi proti Betisu zlomil peto metatarzalno kost in bo moral prestati operacijo.

Četudi gre za manjši zlom, je poškodba vse prej kot enostavna in bi lahko Lopeza od zelenic oddaljila za šest do osem tednov, kar bi pomenilo, da bi moral izpustiti tudi svetovno prvenstvo.

Njegova odsotnost bi pomenila resen udarec za špansko reprezentanco, saj je 23-letnik postal eden izmed ključnih mož Hansija Flicka pri Barceloni. V letošnji sezoni je za blaugrano vpisal 13 zadetkov in 17 podaj, zato je zagotovo tudi španski selektor Luis de la Fuente resno računal nanj.