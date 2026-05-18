Nogomet

Udarec za Španijo: zvezdnik Barcelone s poškodbo tik pred mundialom

Barcelona, 18. 05. 2026 16.06 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
Ž.Ž.
Fermin Lopez

Mladi španski nogometaš Fermin Lopez zaradi poškodbe najverjetneje ne bo mogel nastopiti na prihajajočem svetovnem prvenstvu. Zvezdnik Barcelone si je na predzadnji tekmi španskega prvenstva proti Betisu zlomil kost v stopalu, tako pa ga čaka operacija in dolgo okrevanje, ki se bo predvidoma zavleklo v poletje.

Vezistu blaugrane in pomembnemu členu španske reprezentance grozi, da bo po zlomu stopalnice ostal brez nastopa na letošnjem svetovnem nogometnem prvenstvu, ki ga bodo poleti gostile ZDA, Kanada in Mehika.

FOTO: Profimedia

Kot so sporočili iz Barcelone, si je Fermin Lopez na nedeljski tekmi proti Betisu zlomil peto metatarzalno kost in bo moral prestati operacijo.

Četudi gre za manjši zlom, je poškodba vse prej kot enostavna in bi lahko Lopeza od zelenic oddaljila za šest do osem tednov, kar bi pomenilo, da bi moral izpustiti tudi svetovno prvenstvo.

Njegova odsotnost bi pomenila resen udarec za špansko reprezentanco, saj je 23-letnik postal eden izmed ključnih mož Hansija Flicka pri Barceloni. V letošnji sezoni je za blaugrano vpisal 13 zadetkov in 17 podaj, zato je zagotovo tudi španski selektor Luis de la Fuente resno računal nanj.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Nejc Lola
18. 05. 2026 17.59
Zelim mu cim hitrejse okrevanje👍
Loptass
18. 05. 2026 17.28
Škoda, ker je zelo koristen igralec in garač. Njegove odsotnosti ne more nadomestit niti Real. Oni imajo druge vrste borce.
Franci123
18. 05. 2026 17.55
mma?
