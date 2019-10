Zvezdnik Barcelone s prtljago v rokah ob cesti čakal na prevoz

Ob Luki Modriću glavni ideolog igre hrvaške nogometne izbrane vrste, ki je z osvojitvijo drugega mesta navdušila na lanskem svetovnem prvenstvu v Rusiji, je ob prihodu v Barcelono, kjer si kruh služi zadnjih pet sezon, občutil (manjše) posledice današnjih protestov zgroženih prebivalcev katalonske prestolnice, ki s številnimi aktivnostmi na prostem izražajo podporo devetim tamkajšnjim politikom, ki so bili zaradi organizacije prepovedanega referenduma o neodvisnosti obsojeni na od devet do 13 let trajajočo zaporno kazen.



Kot poroča lokalni Mundo Deportivo, so kamere ene od lokalnih televizij ujele vezista Barcelone Ivana Rakitića, kako s prtljago v rokah hodi ob cesti blizu letališča Prat in išče prevoz do doma. Glede na omenjene peripetije v osrčju avtonomne pokrajine na severovzhodu Španije, kjer je bil promet na glavnih vpadnicah za več ur ohromljen, ne čudi, da je posledice protestov občutil tudi nič hudega sluteči strelec enega od treh zadetkov za zadnji naslov evropskega klubskega prvaka Blaugrane pred štirimi leti.