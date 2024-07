Po rasističnih vzklikih: Kritike dežujejo, soigralci se distancirajo

Po osvojitvi naslova južnoameriških (in severnoameriških) prvakov so argentinski nogometaši proslavljali dolgo v noč. Prelilo se je veliko alkohola in številnim zvezdnikom, vključno s Chelseajevim Enzom Fernandezom, so popustile zavore. Fernandez je na Instagramu v živo predvajal posnetek z neprimernim besedilom, ki je žalil predvsem francoske nogometne zvezdnike afriških korenin. Zaradi tega so se proti argentinskemu zvezdniku obrnili tudi njegovi klubski kolegi.

Argentina je po golu v podaljšku premagala žilave Kolumbijce, ki so bili na tekmi celo nevarnejši od belo-modrih. Po tekmi je sledilo slavje, ki pa se je obrnilo v provokativno skandiranje in norčevanje, ki se je dotaknilo tudi, na začudenje mnogih, francoske nogometne reprezentance.

Enzo Fernandez je zablestel na preteklem Svetovnem Prvenstvu FOTO: AP icon-expand

Enzo Fernandez, najdraži prestop v zgodovini Chelsea, za katerega so modri iz Londona odšteli vrtoglavih 121 milijonov evrov, je na svojem Instagram profilu predvajal skandiranje: 'Poslušaj in povej naprej , igrajo v Franciji, vendar so vsi iz Angole, dobro bodo tekli, radi spijo s trans osebami, njihove mame so iz Nigerije, njihovi očetje so iz Kameruna, vendar na potnem listu piše: Francozi.'

Sledila je drama tudi prek družbenih mrežij. Na Instagramu so Enza prenehali slediti marsikateri soigralci, kot so David Datro Fofana, Malo Gusto, Romeo Lavia, Axel Disasi in Wesley Fofana. Slednji je tudi javno kritiziral dejanje Argentinca.

Edini soigralec, ki ga je javno podprl, je Nickolas Jackson. Ta je na svojem Instagramu objavil dve sliki Fernandeza v dobri luči.

Nickolas Jackson je s svojima objavama na družbenem omrežju Instagram stopil v bran svojemu klubskemu soigralcu FOTO: Instagram icon-expand

Oglasil se je tudi klub in podal uradno izjavo: "Nogometni klub Chelsea obsoja vse oblike diskriminatornega vedenja kot popolnoma nesprejemljive. Ponosni smo, da smo raznolik, vključevalen klub, kjer se ljudje iz vseh kultur, skupnosti in identitet počutijo dobrodošle. Priznavamo in cenimo javno opravičilo našega igralca ter bomo to uporabili kot priložnost za izobraževanje. Klub je sprožil notranji disciplinski postopek."

Fernandez se je na Instagramu 'iskreno opravičil' za video. "Nasprotujem diskriminaciji v vseh oblikah in se opravičujem, ker sem se prepustil evforiji ob našem slavju ob zmagi na Copa America. Ta video, ta trenutek, te besede ne odražajo mojega značaja ali prepričanj. Iskreno mi je žal."

